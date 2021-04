Berlín no descarta ni confirma Múnich como sede Eurocopa con aforo reducido

Fútbol Internacional

Viernes 23| 8:00 am





El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, no descartó hoy la celebración en Múnich de partidos de la Eurocopa en un estadio con aforo reducido y medidas de higiene, pero sólo en caso de que Alemania logre romper antes la tercera ola de la pandemia.



"Si partimos de la base, de la que queremos partir, de que lograremos romper esta tercera ola para dar pasos de reapertura apoyados en una estrategia de testeo, entonces naturalmente este tipo de eventos, como cualquier otro partido y evento deportivo, podrían estar incluidos", dijo.



Agregó, en todo caso, que no se trata de volver a estadios llenos con 60.000 personas, sino con un número reducido de aficionados, medidas de distanciamiento e higiene y testeo.



"Considero, visto a día de hoy, que no se puede descartar" la celebración de encuentros en Múnich, aunque matizó que " tampoco deben crease muchas expectativas".



El problema es que todos quisieran tener una respuesta a ser posible "con tres meses de antelación" y eso, en la actual situación, es "difícil , dijo.



Subrayó que por eso este asunto debe hablarse y acordarse antes dentro del mismo gobierno con el Ministerio del Interior, responsable de deporte, y con la ciudad de Múnich y el estado federado de Baviera, indicó.



La Federación Alemana de Fútbol (DFB) publica hoy en su página oficial que el Gobierno bávaro se ha mostrado conforme con el plan elaborado en los últimos meses por la DFB junto con la ciudad de Múnich y las autoridades competentes.



"A pesar de la actual situación pandémica negativa en Alemania, se espera una mejora de cara a junio. Por ello se considera realista el plan de un aforo reducido de 14.500 espectadores en Múnich para los partidos de la Eurocopa", señala el comunicado.



De esta manera se garantiza el compromiso con este torneo, ligado a una "observación responsable" del desarrollo de la pandemia, indica la DFB, que agrega que el plan podrá reajustarse si las autoridades lo consideran necesario por razones de salud pública.



El primer ministro de Baviera, Markus Söder, había expresado hace unas semanas su escepticismo ante la posibilidad de que Múnich deba acoger los partidos de la Eurocopa con mucho público en el estadio y anunció "resistencia" en caso de que así lo imponga la UEFA.



El estadio del Bayern Múnich acogerá tres partidos de la fase de grupos de la selección alemana -contra Francia, contra Portugal y contra Hungría-, además de uno de cuartos de final. / EFE