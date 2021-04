'Wenger, la filosofía de un líder', el viaje desde Alsacia

Fútbol Internacional

Miércoles 14| 10:21 am





La editorial Córner, en 'Wenger, la filosofía de un líder', plasma a lo largo de siete capítulos y de una manera profunda, accesible y conmovedora la vida personal y la filosofía de uno de los entrenadores y gestores de grupo "más respetados de la historia del deporte": Arsène Wenger.



Las memorias de Wenger narran el viaje desde sus primeros pasos y toques de balón en la pequeña villa de Alsacia que le vio nacer hasta su larga etapa en Londres con el Arsenal, pasando por Estrasburgo -el club en el que debutó como jugador profesional-, Mónaco y Japón, donde también fue entrenador.



La historia cuenta cómo en cada lugar, y bajo qué circunstancias, se forjó el carácter del hombre que consiguió ganar la Premier League sin perder un solo partido en 2004.



"He tenido mucha suerte en la vida. Ha sido mucho más bonita que lo que hubiera podido imaginar de niño, allá en mi pueblecito alsaciano. He cumplido mis sueños, incluso esos que llevaba dentro y jamás osé compartir con nadie en voz alta. En cierto modo, he ido más allá de mis sueños", comenta el ex entrenador "gunner" en el relato.



Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol en la FIFA, en su etapa más famosa y fructífera como entrenador, estuvo al frente del Arsenal durante veintidós campañas seguidas en la Premier League, pasó a la historia por liderar a aquella mítica plantilla recordada como "Los Invencibles", entre los que se encontraban jugadores como Thierry Henry, Patrick Vieira o Robert Pirés; y consiguió un palmarés de diecisiete títulos como entrenador del club inglés. Pero el libro y la historia de Wenger van más allá. EFE