Conmebol anuncia donación de 50.000 dosis de Sinovac china para sus torneos

La Conmebol anunció este martes la donación por parte de la farmacéutica china Sinovac de 50.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 previstas para los equipos participantes en los principales torneos masculinos y femeninos de la máxima autoridad del fútbol sudamericano, un acuerdo cuya gestión agradeció al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.



"Se trata de un respaldo concreto por parte de la firma china a la realización de la CONMEBOL Copa América y a las demás competiciones del fútbol sudamericano", explicó el organismo en un comunicado.



Al respecto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó que "se trata de la mejor noticia que puede recibir la familia del fútbol sudamericano".



"Es un paso adelante enorme para vencer a la pandemia de COVID-19, pero no significa de ningún modo que vayamos a bajar la guardia. Mantendremos nuestro trabajo responsable, el que nos permitió concluir nuestros torneos sin contratiempos y sin alterar los formatos", dijo Domínguez, citado en el comunicado.



El titular de la Conmebol manifestó el agradecimiento por "este gran gesto de solidaridad y de apoyo de la empresa Sinovac, que comprendió que el fútbol es una actividad fundamental para la economía, la cultura y la salud física y mental de los sudamericanos".



Asimismo, Domínguez agradeció a Lacalle y a las autoridades uruguayas "por la gestión rápida y eficaz para este logro que no tiene precedentes en el fútbol mundial".



"La Presidencia de Uruguay, en su claro compromiso por apoyar el deporte, ofreció desinteresadamente sus buenos oficios para mediar ante Sinovac Biotech Ltd. Ninguna otra confederación del mundo ha logrado hasta hoy disponer de los inmunizantes para iniciar un proceso masivo de vacunación", añadió Domínguez.



La Conmebol indicó que logística y los detalles operativos del proceso de vacunación serán dados a conocer "oportunamente en coordinación con las Asociaciones Miembro".



El pasado viernes, precediendo al sorteo de las fases de las Copas Libertadores y Sudamericana, Domínguez recordó que la Conmebol fue la primera confederación en suspender los campeonatos para priorizar la salud y, al mismo tiempo, la primera en volver a las canchas gracias a un protocolo homogéneo y al respaldo de los Gobiernos de todas las asociaciones.

