Túnez golea a Libia en la vuelta del fútbol al estadio tras 7 años de guerra

Fútbol Internacional

Viernes 26| 5:14 am





El fútbol profesional volvió anoche a los estadios en Libia tras siete años de guerra civil con un partido de la fase de clasificación para la próxima Copa de África de Naciones (CAN) en el Túnez selló su pase y los anfitriones quedaron eliminados (2-5).



Las "Aguilas de Cartago" fueron muy superiores a "los caballeros" libios en el estadio "Mártires de Febrero", de la ciudad de Bengasi, en un encuentro que no será recordado ni por el juego ramplón desplegado por ambos equipos ni por un resultado en la línea de lo esperado, y sí por el alto valor simbólico en un momento de transición hacia la estabilización del país.



Fueron sin embargo los libios los que abrieron el marcador con un tanto a los 21 minutos de Muaid Ellafi, bigoleador de la noche enrolado el marroquí Wydad Casablanca, que entrena el español Juan Carlos Garrido.



Elyes Skhiri (Colonia) puso el empate antes del descanso y Seifeddine Jaziri (Zamalek), autor del último gol en el descuento, puso en ventaja a los tunecinos solo tres minutos después de iniciada la segunda parte, en la que los libios acusaron su menor preparación física.



Mohamad Drager (Olimpiacos) amplió la ventaja en el 51 y aunque Ellafi volvió a apretar el marcador tres minutos más tarde, Anis Ben Slimane (Brøndby IF, Dinamarca) ratificó la superioridad de las "Águilas de Cartago", segunda selección africana en la clasificación de la FIFA, tras Senegal.



Túnez domina la clasificación del grupo J con 13 puntos, por delante de Guinea Ecuatorial, que también selló su pase al derrotar a Tanzania.



SIETE AÑOS DE GUERRA



La Federación Libia de Fútbol (LFF) anunció el pasado 16 de febrero que el fútbol volvería al país después de que la Confederación África de Fútbol (CAF) emitiera un primer informe en el que acreditaba que se cumplían con las medidas de seguridad necesarias.



'Hay todavía que rehabilitar algunos espacios, como los accesos, los vestuarios y cuestiones similares' explicó entonces a Efe una fuente de la LFF antes de señalar que estaba previsto que una delegación de la CAF regresara el 15 de marzo para observar si se habían subsanado pequeños defectos y dar la luz verde definitiva.



Estaba previsto que el primer partido que se disputara tras siete años de guerra fuera el que el pasado 17 de marzo enfrentó al Ahly Bengasi y el Entente Setif, de la primera división argelina, correspondiente a la Copa Confederaciones Africana (equivalente a la Liga Europa), pero finalmente se jugó en el Petro Stadium de Egipto, con victoria para el club libio.



Desde que en 2013 la crudeza de los combates, los bombardeos y los ataques terroristas obligaron al cierre de los estadios libios, tanto el equipo nacional como los clubes locales que participan en competiciones internacionales se han visto forzados a disputar los choques en los que actuaban como local en estadios prestados en Egipto, Malí, Marruecos y Túnez. / EFE