Luis Enrique se rinde a la calidad de Pedri y Bryan Gil

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, se deshizo en elogios hacia las dos jóvenes perlas del fútbol español que ha llamado por primera vez a la selección, Pedri y Bryan Gil, de los que destacó la calidad que exhiben con su juventud y la personalidad con la que juegan a horas de su posible debut ante Grecia.



Pedri y Bryan Gil, con 18 y 20 años, están siendo las sensaciones en la concentración de la selección española antes de estrenarse en la fase de clasificación al Mundial 2022. Tras los primeros entrenamientos, Luis Enrique dedicó elogios a dos jugadores que ve preparados para debutar con la absoluta.



La comparación de Pedri con Andrés Iniesta es recurrente. Luis Enrique ya pidió que no se haga y dejen al centrocampista del Barcelona ser él mismo. "Son dos jugadores diferentes, entiendo y es normal la relación entre ambos, pero Pedri se tiene que parecer a Pedri y con la edad que tiene es una versión maravillosa".



"En el mensaje verbal y no verbal son idénticos, son humildes, trabajadores, buenos jugadores. Lo sabía por la información que tenía de Pedri y veo a un jugador de alto nivel al que hay que dejar que siga creciendo, formándose, equivocándose, acertando más, pero que haga su camino", pidió.



En el caso de Bryan Gil, el técnico asturiano está encantado por el desborde que aportará a la selección. "Desde la primera charla le he visto muy maduro y muy tranquilo, con una energía que tienen los jóvenes que me sorprenden", resaltó.



"Futbolísticamente no le voy a descubrir. Gracias a su entrenador en el Eibar tiene confianza y va a aportar desborde, puede jugar a pierna cambiada, tiene asociación, no pierde el balón, tiene buen centro y chut, puede mejor de cara a gol. Defensivamente es intenso a la hora de presionar. Somos equipo que defiende en presión y tomamos riesgos que él interpreta muy bien en su equipo. Tiene que hacer lo que hace en su equipo", añadió. / EFE