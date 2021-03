Un superclásico sin certezas

Fútbol Internacional

El superclásico que jugarán este domingo Boca Juniors y River Plate en la Bombonera no tiene un claro favorito tras la goleada del Xeneize de la jornada pasada por 1-7 ante Vélez y la caída del Millonario, que venía de ser campeón de la Supercopa Argentina, como local por 0-1 ante Argentinos Juniors.



El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó este jueves que tiene el equipo definido, aunque prefirió no revelarlo para editar "darle pistas" a su rival.



El técnico del Xeneize, Miguel Ángel Russo, no parece tener definido quiénes serán titulares tras las lesiones de algunos jugadores importantes.



CÓMO LLEGA BOCA JUNIORS



Aunque el club no lo confirmó, la prensa partidaria asegura que el capitán Carlos Tevez y el colombiano Edwin Cardona, habituales titulares, están en duda por molestias físicas que sufrieron esta semana durante los entrenamientos.



El delantero Ramón 'Wanchope' Ábila está casi recuperado de una lesión y podría estar en el banquillo.



El zaguero titular y emblema del equipo Carlos Izquierdoz volvió a entrenarse junto a sus compañeros tras perderse el partido pasado por un golpe y está a disposición del entrenador.



En cambio, los laterales Julio Buffarini y Emmanuel Mas y el volante ofensivo Eduardo Salvio están descartados por lesión.



El atacante Mauro Zárate es otro que está en duda y por eso la alineación que utilizará Boca Juniors es una incógnita.



El Xeneize comenzó el año con algunas dudas y sufriendo demasiado para eliminar a Claypole, de la Cuarta División, en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.



Sin embargo, la goleada por 1-7 ante Vélez Sarsfield, uno de los líderes de la Zona B, de la semana pasada mantiene viva la ilusión de los fanáticos.



Boca Juniors es cuarto de la Zona B con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, a una unidad de los tres líderes: Lanús, Independiente y Vélez.



River Plate es sexto del Grupo A con seis unidades, seis menos que Colón de Santa Fe.



El Xeneize y el Millonario se enfrentan porque este nuevo torneo argentino incluye un "clásico" interzonal.



CÓMO LLEGA RIVER PLATE



El Millonario goleó por 0-5 a Racing Club la semana pasada y se consagró campeón de la Supercopa Argentina con un nivel superlativo.



Sin embargo, este lunes cayó por 0-1 como local en la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol ante Argentinos Juniors, que había perdido los tres partidos anteriores.



Pese a ser superior, el Millonario no pudo mantener el nivel que demostró ante Racing y quedó a seis puntos de Colón de Santa Fe, el líder de la Zona A.



La única baja por lesión confirmada en River Plate es la del zaguero titular Javier Pinola.



Lo más probable es que en su lugar esté Jonatan Maidana.



Gallardo dijo en rueda de prensa que tiene definida la alineación titular, pero prefirió no decirla para evitar "darle pistas al rival", aunque reconoció que "no hay mucho que esconder".



"Hay mucho de emocional en esta clase de partidos. Los jugadores que asimilan mejor jugar estos partidos terminan haciendo la diferencia. Desde lo emocional estamos muy bien, en nuestra cabeza no tenemos nada que nos determine que llegamos en malas condiciones", sostuvo el entrenador.



- Alineaciones probables:



Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izqueirdoz, Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano. Entrenador: Miguel Ángel Russo.



River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas, Jonatan Maidana, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré. Entrenador: Marcelo Gallardo.



Árbitro: Facundo Tello, asistido por Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso.



Estadio: 'La Bombonera' Alberto J. Armando, de Buenos Aires, con capacidad para unos 54.000 espectadores.



Hora: 18.00 local (21.00 GMT/22.00 CET). EFE