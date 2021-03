Atlético SC se despide de la Libertadores sin puntos y se definen clasificados

Fútbol Internacional

Viernes 12| 9:04 pm





Buenos Aires. El River Plate argentino, el Independiente Santa Fe colombiano y el Ferroviaria brasileño completaron este viernes los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina, al disputarse la última jornada de las Zonas C y D del certamen continental, que se realiza en Buenos Aires.



En la última jornada del Grupo C, River Plate garantizó su pasaporte a la próxima instancia tras vencer por 3-0 al Atlético Sport Club de Venezuela con tantos de Victoria Costa, Martina Del Trecco y Lucía Martelli.



Con este triunfo, River Plate quedó líder con siete unidades gracias a dos triunfos y un empate, mientras que el colombiano Independiente Santa Fe se quedó con el segundo lugar al vencer por 1-0 al Sol de América paraguayo con el tanto de Diana Celis.



En los partidos de la Zona D, en tanto, Ferroviaria se quedó con el segundo lugar tras golear por 4-1 a Universidad de Chile con los tantos de Ana Alice (2), Nicoly y Rafa Mineira, mientras que Yael Oviedo convirtió el tanto de las chilenas que, no obstante este tropiezo, avanzaron como líderes del grupo.



En el otro encuentro de esta zona, Libertad-Limpeño de Paraguay empató sin goles con Peñarol de Uruguay y ambos quedaron eliminados de esta duodécima edición de la Copa Libertadores femenina.



De esta manera, los cruces de cuartos de final, que se disputarán entre domingo y lunes enfrentarán a Corinthians de Brasil ante Santiago Morning de Chile, Boca Juniors de Argentina frente al América de Cali colombiano, River Plate de Argentina contra Ferroviaria de Brasil y la Universidad de Chile en duelo con el Independiente Santa Fe colombiano.



El certamen comenzó cinco meses después de lo que estaba previsto y en un país diferente, ya que el torneo debería haberse realizado en Chile del 25 de septiembre al 11 de octubre, pero se aplazó y se cambió la sede por la pandemia del coronavirus.



Los dos mejores de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final, que se disputarán el 14 y 15 de marzo.



Las semifinales se jugarán el 17 y el 18 de marzo. El día 21 se jugará la final y el partido por el tercer puesto.



Brasil ganó ocho títulos de esta Copa Libertadores femenina: Santos (2009 y 2010), Sao José (2011, 2013 y 2014), Ferroviaria (2015), Audax-Corinthians (2017) y Corinthians (2019).



También se consagró campeón el Colo Colo chileno (2012), el Sportivo Limpeño paraguayo (2016) y el Atlético Huila colombiano (2018).



Brasil fue sede en siete oportunidades (2009 a 2014 y 2018) y Colombia (2015), Uruguay (2016), Paraguay (2017) y Ecuador (2019) en una. / EFE