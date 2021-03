El Galatasaray despide a un jugador por criticar el mal estado del césped

Fútbol Internacional

El Galatasaray de Estambul ha anunciado el despido fulminante del internacional marroquí Younes Belhanda, al considerar que las recientes críticas del centrocampista al estado del césped supusieron una falta de respeto a la directiva del club.



El equipo "ha cancelado de forma inmediata, unilateral y con causa justificada" el contrato con Belhanda, firmado en julio de 2021, señala una nota publicada en la web del Galatasaray.



El Galatasaray afirma que las declaraciones de Belhanda después del partido contra el Sivasspor del domingo pasado "perjudican la imagen del club y faltan el respeto a la junta directiva", agregando que el jugador "había vulnerado ya antes de forma insistente la disciplina interna" del equipo.



Younes Belhanda, de 31 años, ex jugador del Schalke y del Dynamo Kiev y miembro de la selección marroquí, se quejó tras el empate a 2 contra el Sivasspor del mal estado del césped del Türk Telekom Arena, el estadio del Galatasaray en el que se disputó el partido.



"Hay que cuidar el campo. Así no podemos jugar como queremos. Veis en qué estado está el campo. Tiene que estar mejor. El club debería contratar a los mejores expertos del mundo para arreglar esto", dijo Belhanda, según ha informado el propio club.



Sin embargo, según la cadena CNNTürk, el jugador añadió: "Los directivos del club deberían interesarse por el estado del campo en lugar de pasearse por Twitter e Instagram y mirarse en los medios".



Belhanda pidió disculpas el lunes y aseguró que se le había malinterpretado y que no quería faltar el respecto a la dirección.



El jugador ha marcado 19 goles y ha realizado 16 asistencias en las cuatro temporadas en las que ha jugado en el Galatasaray, donde cobraba 3,35 millones de euros al año, según la citada emisora. EFE