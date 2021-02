El The Strongest debe elegir nueva cabeza tras la renuncia de su presidenta

Fútbol Internacional

Miércoles 10| 10:24 am





El The Strongest boliviano, clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, debe elegir este miércoles un nuevo presidente tras la renuncia de su titular, Inés Quispe, que argumentó "razones de salud y personales" para alejarse del cargo.



"Doña Inés Quispe renuncia el día de hoy y va a haber una sucesión", dijo a Efe el segundo vicepresidente del Tigre boliviano, Ronald Crespo.



La noticia del alejamiento de Quispe trascendió temprano en varios medios bolivianos aunque se formalizará recién por la tarde cuando la mesa directiva decida si Verónica Palenque, primera vicepresidenta, o Crespo, será quien asuma el puesto por lo que queda de esta gestión y luego llamar a elecciones.



La salida de Quispe "hay que ponderarla y hay que agradecer", mencionó el dirigente que consideró que "primero está la salud" de las personas y anunció que la labor ante el club "continuará" inalterable.



Quispe fue esposa del expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) César Salinas que falleció en julio del año pasado a causa de complicaciones por la covid-19, un aspecto que se cree fue decisivo para que tome la decisión de apartarse.



A su vez, Salinas fue presidente del The Strongest de 2014 a 2018, para al año siguiente tomar las riendas de la FBF hasta su muerte.



Cuando Salinas dejó la presidencia del club paceño, se nombró un sobrino suyo, Henry, en aquel cargo hasta que a mediados de 2019 Quispe asumió el máximo puesto ejecutivo del The Strongest.



"El paso de la familia Salinas por el club The Strongest ha sido positivo, hay mucho que agradecerle (como la) estabilidad económica, la solución de muchos de los problemas que afectaron al club", subrayó Crespo.



Quispe estuvo hasta hace poco encabezando las contrataciones del equipo para afrontar la Copa Libertadores y el torneo local con las incorporaciones de los españoles Fran Pastor y David Mateos, este último formado en el Real Madrid, con paso por el Murcia y Zaragoza españoles.



Entre los logros de la familia Salinas a frente del The Strongest está el campeonato Clausura de 2016 y siete subcampeonatos consecutivos en las gestiones 2017, 2018, 2019 y el atípico torneo 2020 en medio de la pandemia.



También en el periodo Salinas-Quispe, el The Strongest ha tenido participaciones continuas en la Copa Libertadores, en la que no deja de participar desde 2012 y que constituye un récord entre los equipos bolivianos. EFE