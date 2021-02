Flamengo vence al Vasco y le respira en la nuca al líder Internacional

Fútbol Internacional

Viernes 5| 6:08 am





El Flamengo venció este jueves al Vasco da Gama por 2-0, en partido jugado en el Maracaná por la trigésima cuarta jornada de la Liga, y ahora se ubica a dos puntos del líder Internacional, que perdió la oportunidad de avanzar tras empatar con el Athletico Paranaense.



Con el triunfo de este jueves, Flamengo suma 64 puntos y se mantiene en la segunda posición a tan sólo dos enteros del Internacional que lidera con 66 puntos.



No fue un partido fácil para el "Colorado" que no consiguió adecuarse del todo a la cancha de pasto sintético que manejó con más soltura el anfitrión Paranaense que, tras el empate, cayó a la décima posición donde se ubica con 46 puntos.



La última vez que el Internacional no anotó un gol en un partido fue el 2 de diciembre, en la derrota por 1-0 ante el Boca Juniors, en la Libertadores.



El Flamengo por su parte demostró su ofensiva frente al debilitado Vasco de Gama, definió con goles de Gabriel Barbosa "Gabigol" y Everton Ribeiro, y perdió de nuevo varias opciones de ampliar la ventaja.



"Gabigol" abrió el marcador en el minuto 43 al cobrar un penalti por una falta de Leo Matos contra Bruno Henrique.



El segundo llegó al minuto 76 tras un tiro de esquina de Everton Ribeiro que Bruno Henrique colocó de cabeza en la red, anotando el gol número 100 de su carrera.



El Vasco mejoró su desempeño en la cancha en el complementario pero los intentos de Pikachu y del argentino Germán Cano no alcanzaron ni siquiera para acortar ventaja.



Con la derrota, el club cruzmaltino cayó una posición y se ubicó temporalmente en la décimo quinta plaza con 37 puntos.



En otro partido de la jornada, el Fortaleza goleó en casa por 3-1 al Coritiba y salió de la zona de descenso, tras sumar 38 puntos, subir tres posiciones y ubicarse en la décimo cuarta plaza, cinco más que el Curitiba que con 28 enteros está de penúltimo en la tabla. / EFE