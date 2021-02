"El sueño de todos es ganar la Libertadores", dice Rojo al fichar por Boca

Fútbol Internacional

El defensa Marcos Rojo, que jugó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, dijo que "el sueño de todos es ganar la Copa Libertadores" al ser presentado este martes como nuevo jugador de Boca Juniors y anunciar uno de sus primeros objetivos en su regreso a Argentina.



"Es un paso importantísimo, me queda mucho para dar. Estoy muy motivado, con ganas de jugar. El sueño de todos es ganar la Copa Libertadores. Mi viejo es enfermo fanático, nos pasábamos noches enteras mirando la Copa. El sueño de todo hincha es la Copa. Cuanto antes quiero jugarla y competir. Será hermoso", dijo en rueda de prensa.



El zaguero y lateral izquierdo de 30 años llega procedente del Manchester United tras jugar cedido la temporada pasada en Estudiantes de La Plata, club en el que surgió.



"Eso de jugar en Boca siempre está en la cabeza. Acá en la Argentina es el más grande y uno de los más grandes del mundo. Con Estudiantes he hablado. Cuando estaba la propuesta de Boca me llamó (el presidente de Estudiantes Juan Sebastián) Verón. Estoy agradecido a la gente de Estudiantes. Hoy me toca defender esta camiseta y lo voy a hacer como siempre", dijo Rojo.



El defensa contó que recibió no solo "el llamado" de Boca y de Estudiantes, sino también el de otros equipos, como River Plate.



"Yo quería jugar acá. La decisión estaba tomada", indicó.



Rojo reveló que dialogó con el entrenador Miguel Ángel Russo, quien le adelantó que su idea es que juegue como zaguero.



El defensa llega tras una larga inactividad porque en el Pincha, por una lesión y por la pandemia del coronavirus, solo disputó un partido, el 17 de febrero de 2020.



"Tengo doce o trece días (antes del comienzo de la Liga), me va a venir bien para conocer a mis compañeros y ponerme bien en la puesta apunto. Me estaba entrenando por mi cuenta, pero no es lo mismo. Me dijeron que tenían un plan para mí para ponerme rápido para competir por un lugar", explicó.



Tras la rueda de prensa, el defensa, que llegó en condición de libre, pisó el césped de la Bombonera acompañado por familiares y algunos amigos y demostró su habilidad con la pelota.



El presidente del club, Jorge Amor Ameal, le agradeció a Rojo por su "voluntad" y por "el sentimiento que tiene" por Boca Juniors. EFE