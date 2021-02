Pochettino: "Sería hermoso entrenar a Messi"

Fútbol Internacional

El técnico del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró que "sería hermoso" entrenar a su compatriota Lionel Messi y afirmó que nunca dirigiría al Barcelona por su pasado en el Espanyol.



En una entrevista a la radio RMC, Pochettino señaló sobre el atacante del Barcelona que "un club como el PSG tiene que estar atento a todas las opciones que hay en el mercado".



"El club tiene una estrategia para mejorar. Si se da la oportunidad (de entrenar a Messi) sería muy hermoso, pero si no, no pasa nada. Compartimos amor por News, ambos vestimos ese maillot, tenemos ese vínculo. Pero ya se verá, no se sabe lo que el futuro nos deparará y si se cruzarán nuestros caminos", aseguró.



Pochettino, que dio la entrevista el pasado viernes, antes de sufrir este domingo su primera derrota en el banquillo del PSG, dijo que siente que su equipo es favorito en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona.



"Veremos cómo llega cada club, aún queda. El PSG siempre será favorito. Barcelona es uno de los grandes del mundo, como el París, pero tenemos que creer que podemos ganar a un equipo como el Barcelona. Estoy más que convencido de que tenemos el talento y la capacidad, tenemos que llegar en buena forma", señaló.



El técnico argentino aseguró que, por su pasado en el Espanyol, no podría nunca sentarse en el banquillo del Barça y consideró infundados los rumores que señalaban que podía haber sustituido a Ernesto Valverde el año pasado.



"Me unen muchos afectos con el Espanyol, estuve 12 años jugando y cinco como entrenador. En Europa ha sido el club donde he pasado más tiempo. La gran rivalidad que existe me haría imposible trabajar para el Barcelona. Ha habido muchos rumores. Para mi sería imposible. Mi nombre, mi cara, está ligada al Espanyol", afirmó.



"Tenemos esa identidad, que conecta con una parte de la ciudad y sería imposible entrenar al Barcelona. Al igual que entrenar al Marsella", aseguró el que también fue jugador del PSG.



Sobre la posibilidad de que el defensa del Real Madrid Sergio Ramos firme por el PSG, Pochettino manifestó que nunca se ha referido al capitán del equipo merengue y dijo que se sacaron de contexto unas declaraciones suyas.



"Nunca hablé de Sergio. Mi respuesta se sacó de contexto. Yo contesté sobre cualquier jugador que vendría y fue tomada como que me refería a él. Nunca hablé de Sergio", comentó.



Pochettino se mostró convencido de que Neymar y Kylian Mbappé, que acaban contrato en el PSG en 2022, se quedarán "muchos años" en el club.



"Creo que los dos futbolistas se van a quedar mucho tiempo en el PSG, soy optimista, el club está trabajando para que se queden con nosotros. Es un sentimiento y es lo que veo, tanto con Ney como con Kylian, están contentos, disfrutan. Hace falta crear el marco para que se queden", indicó.



Alabó especialmente a Mbappé, que no atraviesa su mejor momento: "Quién no ama a Kylian, con su sonrisa, es joven, campeón del mundo con 18 años, es normal amarlo, todos los que están a su lado lo aman".



"Tiene mucha madurez, tiene 20 años pero es muy maduro, parece que fuera un hombre de 35, es muy inteligente, muy intuitivo y entiende que hay momentos en el fútbol con altibajos. Tiene que ser positivo y tratar de mejorar. No teníamos dudas sobre él, hemos hablado con él pero también con los demás. Él está muy sereno y sabe que volverá a marcar", aseguró.

