Mesut Özil: "Siempre he sido del Fenerbahçe"

Fútbol Internacional

Miércoles 27| 11:04 am





El Fenerbahçe, uno de los tres clubes más exitosos de Turquía, ha presentado este miércoles a su nuevo fichaje, el centrocampista alemán Mesut Özil, ex jugador del Real Madrid y hasta la semana pasada bajo contrato en el Arsenal inglés.



"Siempre he jugado bajo presión, aquí también habrá presión, pero es distinto, porque el Fenerbahçe es un club que amo y valoro", dijo el jugador durante la ceremonia.



"Siempre he sido del Fenerbahçe y lo seguiré siendo. Recuerdo que de pequeño veía partidos del Galatasaray, el Fenerbahçe y el Besiktas... y me hice del Fenerbahce", agregó Özil.



El club había anunciado el domingo pasado el acuerdo formal con Özil para firmar un contrato de tres años y medio, y hoy confirmó que portará el número 67 en la camiseta, dígito que en las matrículas turcas identifica los automóviles de la provincia de Zonguldak, de la que son oriundos los padres del jugador.



Mesut Özil, nacido en una familia turca en Gelsenkirchen (Alemania) en 1988, empezó su carrera en el FC Schalke y en 2010 fichó por el Real Madrid, antes de pasar al Arsenal en 2013, y hasta 2018 formó parte de la selección alemana.



Abandonó el equipo nacional alemán tras una polémica por haber posado en 2018 con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en lo que se interpretó como un respaldo político poco antes de las elecciones turcas.



Preguntado en la ceremonia de hoy si prevé la posibilidad de regresar a la selección, Mesut Özil negó categóricamente tal posibilidad.



"Cuando me voy por un camino, nunca regreso. Por eso no va a ser. Si me invitan ahora desde la selección, no lo aceptaré", dijo el jugador.

EFE