Pizzi quiere poner a Racing en el lugar que históricamente ha ocupado

Fútbol Internacional

Jueves 21| 4:36 pm





Buenos Aires. El entrenador argentino Juan Antonio Pizzi dijo este jueves en su presentación como nuevo técnico de Racing Club que trabajará para "posicionar" al equipo "en el lugar que históricamente ha ocupado y merece ocupar".



"Creemos que con ese esfuerzo y con ese sacrificio vamos a conseguirlo en el corto y mediano plazo", aseguró Pizzi, ya enfundado en la ropa deportiva de la Academia.



Pizzi, de 52 años y natural de Santa Fe, llega al equipo de Avellaneda después de la no continuidad del técnico anterior, Sebastián Beccacece.



"Para mí es un gran orgullo y un gran privilegio empezar a formar parte de este club, de este proyecto", afirmó Pizzi en sus primeras palabras como entrenador de Racing, que fue campeón de la máxima categoría del fútbol argentino en la temporada 2018/19, con Eduardo Coudet como técnico.



En la última competición local disputada, la Copa Diego Maradona, Racing no consiguió pasar a la fase final, quedando último de su grupo en la fase inicial del campeonato.



En la Copa Libertadores, competición que solo ha ganado una vez, en 1967, cayó en la actual edición en los cuartos de final contra River Plate.



Pizzi, quien como jugador vistió la camiseta de equipos como River Plate y Rosario Central en Argentina y del Barcelona en España, agradeció "la confianza depositada" en él y su cuerpo técnico.



Pizzi agregó que tiene altas expectativas con La Academia.



"Las expectativas que tengo son las máximas, siempre que agarro o que tengo la posibilidad de trabajar con un equipo, siempre me pongo las máximas expectativas, siempre teniendo en cuenta el contexto de la institución que me toca dirigir".



En ese sentido, dijo que en Racing existen "las máximas expectativas de los clubes más grandes del mundo".



Sobre el estilo de juego que intentará inculcar a sus dirigidos, el exentrenador de equipos como el Valencia y el San Lorenzo de Almagro indicó que le gusta "un fútbol agresivo, intenso".



Pizzi pretende que sus jugadores "tengan el protagonismo en cualquier acción del juego, ya sea ofensiva o defensiva", y cree que la plantilla actual de Racing tiene "las individualidades" que hacen falta para llevar a cabo su plan.



El próximo torneo local, la Copa Diego Maradona 2021, comenzará en febrero, y será el primero en el que no esté presente el delantero Lisandro López, uno de los mayores ídolos de la hinchada de Racing, quien a sus 37 años continuará su carrera en el Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos.



"Lisandro es un vacío irremplazable, me parece. A nivel futbolístico y a nivel humano, nosotros entendemos la decisión de Lisandro pero ese entendimiento no equipara la tristeza que me causa a mí no poder dirigirlo, al hincha no poder verlo y a sus compañeros no tenerlo día a día", agregó Pizzi sobre la marcha de López.



'El Lagarto', como se lo conocía en una carrera como jugador que terminó en 2002 en el Villarreal español, dijo que es "muy reacio a hablar de nombres" que puedan llegar o salir del plantel, porque "cualquier comentario" de los técnicos "siempre entorpece".



Pizzi comenzó su trayectoria en los banquillos del Colón de Santa Fe en 2005 y ha entrenado a equipos de Argentina, Perú, Chile, México y España, además de al combinado nacional de Arabia Saudí, al que encabezó en el Mundial de Rusia 2018. EFE