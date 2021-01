Santos encara su partido del año ante una Boca confiado como visitante

Fútbol Internacional

Martes 12| 10:51 am





El Santos recibe el miércoles en el estadio Vila Belmiro al Boca Juniors en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, que para el club brasileño es el compromiso más importante de la temporada y para el argentino la posibilidad de confirmar su buen desempeño como visitante.



Tras haber empatado 0-0 en su visita al Boca la semana pasada en Buenos Aires en el partido de ida, el Santos necesita de una victoria por cualquier marcador para avanzar a la final de la Libertadores, instancia a la que no llega desde que conquistó su tercer título en 2011.



El conjunto porteño, por su parte, necesita de un empate con goles o de una victoria por cualquier marcador para volver a disputar una final de la Libertadores desde que fue derrotado por su histórico rival River Plate en la de 2018.



La semifinal mide a un Santos tricampeón de la Libertadores (1962, 1963 y 2011) y a un Boca Juniors que ha conquistado seis veces el título y ha llegado a once finales. Los dos históricos clubes se han medido dos veces en la Libertadores, precisamente en las finales de 1963 y 2003, la primera conquistada por los brasileños con Pelé en su equipo y la segunda por los argentinos.



Para el Santos el partido del miércoles representa el más importante de la temporada debido a que, prácticamente sin posibilidades de conquistar el título del Campeonato Brasileño y eliminado de la Copa do Brasil y del Campeonato Paulista, una victoria mantiene vivo el sueño de volver a conquistar un título tras cuatro años de sequía.



Pese a que jugará en casa, el Vila Belmiro sin público por la pandemia ya no es el fortín que hacía temer a los adversarios y tendrá que medirse a un Boca Juniors que en la actual temporada tan sólo ha perdido uno de los nueve partidos que ha disputado como visitante. Venció seis y empató los otros dos.



El técnico del Santos, Alexi Stival "Cuca", contará con un equipo descansado ya que usó a los suplentes para el partido del domingo en que el Santos se impuso por 0-1 al líder Sao Paulo por el Campeonato Brasileño, pero tendrá que sustituir a su portero, John, que dio positivo para covid. Su sustituto será Joao Paulo, que venía actuando como titular hasta igualmente contraer la enfermedad.



Con el venezolano Yeferson Soteldo confirmado en la titular, así como gran parte de sus estrellas, como Pará, Alison, Luan Peres, Pituca y Kaio Jorge, la única duda del entrenador del Santos es si comienza con Lucas Braga o con Sandry en el centro de la cancha.



En el partido del miércoles pasado frente al Boca el escogido fue Lucas Braga pero el domingo ante el Sao Paulo Cuca optó por Sandry.



"Lucas Braga es muy participativo, táctico y regular. Es un titular entre los 13 o 14 que tengo, pero a veces prefiero guardarlo como arma durante el partido. Es una situación que estoy evaluando", admitió el entrenador.



Además de confiar en su buen desempeño como visitante, el Boca cuenta con la seguridad del fuerte sistema defensivo montado por el técnico Miguel Ángel Russo y que le ha permitido, en los últimos nueve partidos como visitante, tan sólo encajar cinco goles.



En los mismos partidos, el Boca anotó 12 goles y tan sólo pasó en blanco en dos compromisos.



Russo también tiene una duda para su titular tras la recuperación del centrocampista colombiano Jorman Campuzano, que estaba de baja por una distensión en la pierna derecha.



Para la entrada del colombiano, el estratega argentino tendrá que sacrificar a alguno de los centrocampistas que vienen destacando entre Nicolás Capaldo, Diego, González y Eduardo Salvio.



Los tres finalmente escogidos se sumarán al creativo Sebastián Villa y a los delanteros Carlos Tevez y Franco Soldano.



Boca llega animado a la semifinal tras garantizar su clasificación a la final de la Copa Diego Armando Maradona y confía en disputar también la final de la Libertadores, en la que se mediría el 30 de enero próximo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro al vencedor del duelo entre Palmeiras y River Plate.



- Posibles alineaciones:



Santos: Joao Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Jeferson Soteldo; Marinho, Lucas Braga (o Sandry) y Kaio Jorge.



Técnico: Alexi Stivel "Cuca".



Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano (o Eduardo Salvio), Nicolás Capaldo, Diego González; Carlos Tevez y Franco Soldano.



Técnico: Miguel Ángel Russo.



Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán.



Estadio: Vila Belmiro de la ciudad brasileña de Santos.



Hora. 19.15 local (22.15 GMT). / EFE