La Fiscalía paraguaya averigua posible fuga de imputado en el caso Ronaldinho

La Fiscalía paraguaya se encuentra verificando si el brasileño Wilmondes Sousa Lira, acusado de haber entregado al exfutbolista Ronaldinho de Assis Moreira y su hermano Roberto los pasaportes falsos para entrar en Paraguay el pasado marzo, ha abandonado la residencia en la que debía cumplir su prisión domiciliaria.



El juez encargado de la causa, Gustavo Amarilla, comentó a Efe que la posible fuga del brasileño "es un rumor todavía" ya que "de forma oficial" no tiene ninguna comunicación.



"Es una diligencia que ya está haciendo la Fiscalía para comprobar si efectivamente el señor violó su arresto domiciliario. Esto está sujeto a comprobarse de forma oficial. Yo no tengo todavía la certificación oficial en la causa", explicó Amarilla.



El juez reconoció que en las últimas horas ha recibido varias consultas por parte de los medios acerca del paradero de Sousa Lira y, a raíz de eso, se comunicó con los fiscales para iniciar las investigaciones.



Desde el Ministerio Público ya han comenzado a hacer las comprobaciones pertinentes para verificar "si esa fuga se dio efectivamente".



Amarilla decretó en marzo la prisión preventiva de Sousa Lira, acusado de asociación criminal, uso de documentos no auténticos y uso de documento público de contenido falso.



El juez se ratificó en esa decisión en mayo, pero un mes después un Tribunal de Apelaciones revocó su fallo y concedió la prisión domiciliaria al brasileño, que desde entonces debía permanecer en un apartamento ubicado en una lujosa zona de Asunción.



Este viernes, varios medios locales informaron de la supuesta desaparición de Sousa Lira, todavía a la espera de comprobación oficial, como recordó el juez.



"En el caso de que la Fiscalía o la Policía comprueben que él no está, eso hace presumir una fuga. El sistema procesal establece que ante esas circunstancias de incumplimiento de alguna de las medidas o la fuga de una persona, origine la situación procesal de estado de rebeldía, que implica una orden de captura del fugado", detalló Amarilla a Efe.



Wilmondes Sousa Lira fue detenido la noche del 4 de marzo en el mismo hotel donde Ronaldinho y su hermano Roberto se habían alojado tras llegar a Asunción para promocionar un evento solidario de una fundación dirigida por la empresaria Dalia López.



En su declaración indagatoria, Sousa Lira alegó que las documentaciones le fueron entregadas por López, que también está imputada pero prófuga, en el aeropuerto para que los entregue a los hermanos de Assis Moreira.



La exestrella del Fútbol Club Barcelona, del París Saint-Germain y el Milán partió de Sao Paulo junto con su hermano y asesor de negocios con documentación brasileña y en Asunción exhibieron los pasaportes adulterados con sus respectivos nombres.



Desde entonces, Ronaldinho Gaúcho y su hermano permanecieron un mes en prisión preventiva en un cuartel policial que sirve de cárcel, hasta que el 7 de abril les otorgó el arresto domiciliario tras una fianza de 1,6 millones de dólares.



Tras pasar cuatro meses en un hotel del centro de Asunción, Amarilla les benefició con la suspensión condicional del proceso y permitió su vuelta a Brasil.



La salida procesal obliga a Roberto de Assis, que fue condenado a dos años de cárcel, a presentarse a cada cuatro meses ante las autoridades judiciales de Brasil.



Los dos hermanos tuvieron que pagar una multa de unos 200.000 dólares en concepto de "reparación social" para dar por extinguidos sus procesos, monto que fue destinado a la compra de insumos y equipos médicos para el combate a la covid-19. EFE