José "Brujo" Martínez fue operado con éxito de su rodilla

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. El volante de La Vinotinto y del Philadelphia Union José Andrés Martínez fue operado este miércoles con éxito de una lesión de meniscos de su rodilla derecha, que sufrió en el último encuentro de su club en la Major League Soccer 2020 frente al New England Revolution, en cuartos de final.

“Ahora toca recuperarme para volver a casa, recargar energías con los míos y esperar un 2021 mejor”, dijo el “Brujo” a través de sus redes sociales, mientras colgaba un post en el que se vio luego de la cirugía.

Sus molestias ocurrieron tras un tirón en el área afectada, como lo explicó el entrenador cuáquero Jim Curtin en una publicación del conjunto de la Conferencia Este de la liga estadunidense. El contención jugó 18 encuentros de la temporada y acumuló 1449 minutos de compromiso.

Para el estratega, su aporte se palpó en las mejoras en el aspecto defensivo que tuvo el club a lo largo del certamen. “Tuvo una temporada especial”, reconoció el dirigente.

El nativo de Maracaibo, por su parte, resaltó que debe intensificar su labor si quiere vivir otro año como el presente, en el que pese a la pandemia del Covid-19, que lo llegó a afectar en plena acción, llegó al exterior y a ser convocado con el combinado absoluto.

“Aunque no pudimos cumplir el objetivo final, estoy muy orgulloso por todo lo logrado esta temporada con Philadelphia Union y feliz por el apoyo recibido de parte del Club, del DT, de mis compañeros por el esfuerzo y de la gente por el cariño (…) En estos meses también pude vivir mi primer llamado a la Vinotinto y trabajaré el doble para volver a decir presente”, confesó.

Martínez volverá para el 2021, en una campaña que inicia a principios de marzo, según deseo del comisionado adjunto de la MLS Mark Abbott.

Rest up & recover, El Brujo! Looking forward to a special 2021👏👏👏#DOOP | @JoseAndresMT8 pic.twitter.com/tx1R9XD1KZ