River Plate sigue avanzando en la Libertadores

Fútbol Internacional

Martes 1| 8:36 pm





Buenos Aires. River Plate, campeón de la Copa Libertadores en 2018 y subcampeón en 2019, se clasificó este martes para los cuartos de final de la edición de este año tras vencer al Athletico Paranaense por 1-0 con gol del centrocampista uruguayo Nicolás De la Cruz.



A los 84 minutos el uruguayo pateó un penalti, la pelota pegó en el poste, se desvió en el portero y quedó frente a De la Cruz, que anotó el tanto con un fuerte remate.



En la ida, argentinos y brasileños igualaron 1-1.



El entrenador de River Plate Marcelo Gallardo sorprendió con una línea de tres defensores centrales (Robert Rojas, Paulo Díaz y Javier Pinola) y al adelantar a los habituales laterales (Milton Casco y Gonzalo Montiel).



El desarrollo del juego le dio la razón a Gallardo porque su equipo no sufrió en defensa y fue un justo merecedor de la victoria.



El Paranaeense, que tuvo varias bajas por coronavirus, jugó con una alineación parecida, pero con Walter cómo único delantero.



Apenas comenzado el partido, precisamente a los siete segundos, Walter fue amonestado por pegarle un codazo en la cara al defensor paraguayo Robert Rojas.



Los primeros 20 minutos fueron parejos y no hubo jugadas claras de gol, salvo un remate con poca dinamita del delantero colombiano de River Rafael Santos Borré que Bento controló sin dificultad.



A los 27 minutos, tras una buena jugada colectiva que incluyó varios pases, Ignacio Fernández asistió a Suárez, pero su tiro fue desviado por Bento e impactó en el poste.



En la siguiente jugada el Paranaense respondió con un cabezazo de Walter que Franco Armani contuvo al arrojarse a su izquierda.



A los 43 minutos, Bento se convirtió en la figura del primer tiempo al atajarle un potente remate a De la Cruz.



Quien viera el primer tiempo sin conocer el resultado del partido de ida hubiese creído que era el conjunto brasileño el que tenía un lugar asegurado en los cuartos con el empate sin goles.



A los 55 minutos Bento tuvo una maravillosa doble atajada que atragantó el grito de gol del equipo local.



Once minutos después Bento le atajó un clarísimo mano a mano a De la Cruz.



River Plate dominó durante el segundo tiempo y el arquero del Paranaense tuvo una actuación casi perfecta.



A los 84 minutos, De la Cruz logró por fin vencer a Bento luego de fallar un penalti y que la pelota se desviara en el portero.



El rival del Millonario en los cuartos de final será el Independiente del Valle ecuatoriano o el Nacional uruguayo, que en la ida empataron sin goles en Quito.



- Ficha técnica:



1. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández (m.68, Jorge Carrascal), Nicolás De la Cruz (m.88, Leonardo Ponzio); Matías Suárez (m.77, Julián Álvarez) y Rafael Borré.



Entrenador: Marcelo Gallardo.



0. Athletico Paranaense: Bento, Erick, Pedro Henrique, Heleno, Lucas Halter (m.86, Guilherme Bissoli), Leonardo Cittadini; Christian, Luis González (m.68, Ravanelli), Richard (m.76, Wellington), Carlos Ferreira (m.76, Fabinho); y Walter (m.68, Renato Kaycer).



Entrenador: Paulo Autuori.



Gol: 1-0, m.84: Nicolás De la Cruz.



Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela. Amonestó a Casco, De la Cruz, Walter y Erik.



Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires. EFE