Savarino sigue siendo determinante en Brasil

Fútbol Internacional

Miércoles 25| 11:05 pm





Redacción Meridiano

CARACAS. El extremo venezolano Jefferson Savarino, sigue siendo determinante para las victorias del Atlético Mineiro en el campeonato local. El puntero venció 2-1 a Botafogo y el zuliano aportó gol y asistencia.

El ex Zulia sigue dando de que hablar en suelo amazónico para el elenco dirigido por el argentino Jorge Sampaoli. Marcó el primero gol del compromiso al 17' de la primera mitad y luego en el complemento asistió a su compañero Ederson Sasha al 50' para ampliar la ventaja en el marcador. Botafogo descontaría pero no fue suficiente para que el Galo no consiguiera su decimotercera victoria en la competición.

Su próximo duelo será el domingo 6 de diciembre ante Internacional de Porto Alegre. Los dirigidos por Braga en las últimas fechas eran los lideres de este campeonato.

El criollo ya cuenta con seis asistencias y cuatro goles en lo que va de campeonato.