El Monchengladbach volvió a golear al Shakhtar

Fútbol Internacional

Miércoles 25| 4:38 pm





Berlín. El Borussia Monchengladbach volvió a golear al Shakhtar Donetsk, está vez por 4-0 tras el 0-6 de la ida, con lo que mantiene el liderato del grupo que comparte con el Real Madrid y el Inter de Milán.



El Gladbach controló el partido desde el comienzo, presionando la salida del Shakhtar, sin dar ventaja alguna en defensa y haciendo circular la pelota con paciencia en sus propias líneas cuando se apoderaba de ella.



El Gladbach no brillaba, no ofrecía un espectáculo de fútbol ofensivo pero mostraba gran solidez y poco a poco se fueron produciendo llegadas ante un rival que no encontraba fórmula para sacudirse.



El primer gol llegó en el minuto 17, a través de un penalti convertido por Lars Stindl. La pena máxima se produjo por una falta de Kryvtsov contra Patrick Thuram en el borde del área pequeña cuando el francés se disponía a rematar.



El dominio del Gladbach prosiguió, se generaron ocasiones. En el 34 llegó el segundo gol con un remate de cabeza de Elvedi tras un saque de esquina lanzado por Stindl al primer poste.



Después del Gladbach dejó que el Shachtar tuviera un poco más la pelota sin que los ucranianos llegaran a inquietar verdaderamente al meta Yann Sommer.



En el descuento de la primera parte Breel Embolo marcó de chilena al tercero, lo que sería prácticamente la sentencia.



La jugada se originó con un pase diagonal al área de Oscar Wendt que la defensa del Shachtar solo pudo despejar a medias y el segundo balón le quedó a Embolo que marcó de forma acrobática dentro del área pequeña.



Al comienzo de la segunda parte hubo un conato de mejoría del Shakhtar lo que se debió en buena parte a que el Gladbach se replegó, renunció durante una fase a la presión alta y se dedicó a ahorrar energía.



Sin embargo, aunque el Shakhtar jugaba en la mitad contraria, las ocasiones no se dieron si se exceptúa un remate contra la red exterior de Junior Moraes que estaba en fuera de juego.



Pasado el minuto 70 el Gladbach volvió a interesarse por la ofensiva. En el 72 Thuram tejió una buena combinación con Stindl dentro del área pero su centro al final fue bloqueado a saque de esquina por un defensa.



En el 77 llegó el cuarto del Gladbach en una falta lanzada por Wendt desde la banda derecha. El balón llegó a la red tras dar un bote en el área, sin que lo tocaran ni propios ni extraños.



Sommer había tenido poco que hacer durante el partido hasta el minuto 89 cuando reaccionó con una gran parada ante un cabezazo de Matviienko. Y en el 91 otra vez se lució ante un remate de Tete que desvió a saque de esquina.



Ficha técnica:



4 - Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus (Zakaria, 69); Lazaro (Hermann, 69), Stindl (Benes, 81), Thuram (Traore, 84); y Embolo (Plea, 70).



0 - Shakhtar: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviienko; Stepanenko, Marlos (Marcos Antonio, 71),Alan Patrick (Maycon, 81), Tete, Solomon (Fernando, 59); y Junior Moraes.



Goles:1-0 (Min 17 Stindl), 2-0 (min 34, Elvedi), 3-0 (min 45, Embolo), 4-0 (min 77, Wendt)



Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía) amonestó a Stepanenko, Lazaro y Lainer.



Incidencias: partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Borussia Park sin espectadores. / EFE