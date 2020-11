Fiscalía de Perú archiva denuncia contra Neymar y el árbitro chileno Bascuñán

Fútbol Internacional

La Fiscalía peruana archivó una denuncia por presunta "falsedad genérica" presentada contra el astro brasileño Neymar y el árbitro chileno Julio Bascuñán tras el partido que Brasil ganó por 2-4 a Perú el pasado 13 de octubre, en la segunda jornada de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



La decisión se tomó en respuesta a una demanda presentada por una organización denominada Asociación de Abogados Litigantes del Perú, que consideró que Neymar cometió un delito al "simular" una falta y caer "intencionalmente" para que le cobren un penalti durante el encuentro, según informaron medios locales.



Bascuñán, por su parte, fue acusado de alterar "la verdad intencionalmente" con el presunto objetivo de favorecer a Brasil.



Sin embargo, la fiscal provincial titular de Lima María del Pilar Salazar decidió "declarar no ha lugar a formular denuncia penal" contra Neymar, Bascuñán y "los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, en agravio de la afición peruana y sociedad".



Por consiguiente, dispuso "el archivo liminar de la denuncia y la anulación de los datos" de los implicados que se habían consignado en los archivos oficiales.



Tras conocer la decisión, la Asociación de Abogados Litigantes del Perú presentó un recurso de queja contra la fiscal, por considerar una decisión "grave de hecho y derecho" que no haya señalado "elementos fácticos de la denuncia" en su resolución.



Agregó que estos elementos "están debidamente probados" en un video que publicó la Conmebol, en el que presuntamente "se podrá demostrar, si concurren los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo penal, esto es la conducta típica antijurídica y culpable".



Al respecto, la abogada Gisela Palacios, quien integra la asociación, declaró en la emisora RPP Noticias que la fiscal actuó "como abogada de los denunciados" al pedir "que borren del sistema" sus nombres", porque estos "no quieren apersonarse al proceso".



Palacios también aseguró que el abogado de Neymar trató de acercarse a ellos "mediante una tercera persona" para ofrecerles una retribución económica a cambio de que desistan de su demanda y manifestó su sospecha porque poco después se les notificó el archivo de la denuncia.



Mientras que Brasil ocupa actualmente el primer lugar de las eliminatorias, con 12 puntos de 12 posibles en cuatro partidos, Perú se ubica en la penúltima posición, con solo una unidad, tras haber empatado 1-1 en la primera jornada frente a Paraguay, tras lo cual perdió por 2-4 ante la Canarinha, por 2-0 ante Chile y 0-2 ante Argentina. / EFE