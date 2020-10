Caracas: octavos o Sudamericana

Fútbol Internacional

Miércoles 21| 11:01 am





El Caracas, segundo del Grupo H de la Copa Libertadores con 7 puntos, igual que el Libertad paraguayo, visitará este jueves en la Bombonera al Boca Juniors, que ya está clasificado como líder, un duelo que le puede llevar a los octavos de final de la Copa Libertadores o a la Sudamericana.



A falta de la sexta y última jornada, el Xeneize es líder con 11 puntos, el Caracas y el Libertad tienen 7 e igual diferencia de goles (-1, aunque los venezolanos tienen más tantos a favor) y el Independiente Medellín, que no puede ni clasificarse para la Sudamericana, tiene 3.



A pesar de que el Boca Juniors ya se aseguró finalizar primero en su grupo, su entrenador, Miguel Ángel Russo, armará un equipo con casi la totalidad de los habituales titulares, según lo visto en los últimos entrenamientos.



El único cambio que planea Russo es el ingreso del centrocampista Nicolás Capaldo en lugar del colombiano Jorman Campuzano, que tiene dos amarillas y podría ser suspendido si recibe otra.



A la espera del comienzo de la Liga local (el 30 de octubre), el Xeneize solo juega la Libertadores.



El lateral derecho Julio Buffarini se recuperó de su lesión y será titular en lugar de Leonardo Jara.



Además, el zaguero central peruano Carlos Zambrano superó un problema estomacal que le impidió entrenarse con normalidad y estará en el banquillo.



En cambio, el delantero Mauro Zárate está descartado por un desgarro.



El sábado, el Boca Juniors venció a Estudiantes de Río Cuarto, de la Tercera División, por 3-1 con goles de los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona y el defensa Gastón Ávila.



Se prevé que Villa no sea tenido en cuenta, al igual que en los últimos partidos oficiales, porque está siendo investigado por la Justicia tras ser acusado de violencia de género.



El Caracas sufrió una dura caída en la jornada anterior al perder 0-2 ante el Independiente Medellín y comprometer su clasificación para los octavos de final.



Los Rojos del Ávila no podrán contar con tres jugadores titulares: el delantero Richard Celis, el lateral derecho Eduardo Fereira y el lateral izquierdo y central Sandro Notaroberto, expulsados ante el Independiente Medellín.



El Xeneize, que ganó tres partidos y empató otros dos, solo encajó un gol en lo que va de la Libertadores, justamente anotado de tiro libre por el capitán Robert Hernández del Caracas en el empate 1-1 de la primera jornada.



Al igual que el Boca Juniors, el Caracas todavía no comenzó a disputar la Liga de su país.



"De nada sirve que se nos dé el resultado en Asunción y perdamos el partido en Argentina. Simplemente hay que enfocarse en ganar, como siempre hacemos", dijo el centrocampista Ricardo Andreutti.

EFE