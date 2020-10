Mauricio Isla se recupera para enfrentar a Colombia

Fútbol Internacional

El chileno Mauricio Isla se encuentra ya a las órdenes de su seleccionador, Reinaldo Rueda, y podrá participar en la segunda fecha de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 ante Colombia, choque para el que, por contra, el combinado cuenta con dos nuevas bajas.



Isla, lateral derecho que milita en el Flamengo brasileño, no pudo participar en la primera jornada, en la que Chile cayó derrotado por 2-1 ante Uruguay, debido a que días antes había dado positivo en un test por coronavirus, pese a que ya llevaba unas semanas en estado asintomático y había jugado con su club.



Para el encuentro ante Colombia se prevé que recupere su sitio en la selección y parta como titular en una línea defensiva que se ha visto muy mermada por las lesiones de jugadores como Gary Medel, Erick Pulgar o Guillermo Soto.



La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) comunicó este sábado que el delantero Juan Carlos Gaete abandonó la concentración debido a un problema muscular del isquiotibial izquierdo.



La ANFP comunicó también la salida del volante Diego Valdés debido a que el jugador no tuvo evolución favorable de lesión de aductor izquierdo con que se presentó a la convocatoria.



La Roja seguirá este sábado con los entrenamientos de preparación para recibir el próximo martes a Colombia, que viene de vencer por 3-0 a Venezuela.



El defensor chileno Francisco Sierralta dijo que ante Colombia "es importante sacar un buen resultado" y no tanto "jugar tan bien, porque lo importante de local es sumar puntos".



Añadió que el choque ante Uruguay les dejó "buenas sensaciones" porque hicieron un buen partido, pero con la amargura de no poder ganar.



Por eso, ahora espera que "presionando alto" y "con actitud" puedan vencer a Colombia.



"Sabemos que (Colombia) tienen buenos jugadores con harto rodaje en sus equipos. Será un partido difícil, pero creo que con la actitud y el juego que mostramos en Uruguay podemos sacarlo adelante", puntualizó./ EFE