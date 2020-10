Brasil y Colombia golean, Uruguay y Argentina ganan con lo justo

Fútbol Internacional

Sábado 10| 8:54 am





Brasil y Colombia con goleadas, y Uruguay y Argentina con ventajas justas ganaron sus partidos en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.



La jornada inaugural impactó por las imágenes de los estadios vacíos en Montevideo, Asunción, Buenos Aires, Barranquilla y Sao Paulo, las cinco ciudades donde se disputaron los encuentros, así como por oír con nitidez los gritos de gol de los jugadores o los que desde el banquillo emitieron los seleccionadores para dar órdenes.



También hubo minuto de silencio antes de los pitidos iniciales en señal de duelo por las víctimas mortales que ha dejado la Covid-19 en Sudamérica.



Estas son las primeras eliminatorias en las que se usa el VAR, que no influyó en cuatro de los cinco encuentros, pero sí en el que disputaron Uruguay y Chile.



Este viernes cerró la fecha con dos goleadas. A Bolivia le duró solo 16 minutos el frontón que le colocó a una selección brasileña que tuvo a Neymar desde el comienzo al superar problemas médicos y que se impuso por 5-0.



Una hora antes, Colombia vapuleó por 3-0 a Venezuela tras un primer tiempo contundente en el que marcó sus tres tantos y en el que el lateral Santiago Arias sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo a los 12 minutos de juego.



El clásico entre colombianos y venezolanos supuso el duelo de entrenadores lusos entre Carlos Queiroz y José Peseiro, el perdedor y quien tuvo un debut para el olvido al frente de la Vinotinto.



El jueves, Argentina venció por la mínima diferencia a Ecuador con gol de Lionel Messi, Uruguay hizo lo mismo frente a Chile, pero por 2-1, mientras que Paraguay y Perú pactaron tablas: 2-2.



En la primera jornada no hubo ningún visitante ganador ni tampoco expulsiones, se anotaron 16 goles, para un promedio de 3,2 por partido, y el boliviano José Carrasco metió el primer autogol de la competición.



Estos son otros cinco hechos que dejó la primera jornada:



1. NEYMAR JUEGA, NO ANOTA PERO DA DOS ASISTENCIAS



Solo hasta horas antes de empezar el partido ante Bolivia, Neymar fue confirmado en la titular de Brasil tras superar problemas médicos. El jugador del PSG lució ansioso por anotar, aunque dio dos asistencias y participó en la jugada previa de otro de los cinco goles. 'Ney' acumula 61 tantos y está a 1 de igualar a Ronaldo, segundo mayor artillero de la Canarinha.



2. DEL ATALANTA, LOS GOLES DE COLOMBIA



Duván Zapata y Luis Muriel, por partida doble, consiguieron los goles de Colombia contra Venezuela. Los dos delanteros del Atalanta italiano fueron letales frente a la zaga rival. ‘El Toro’ abrió la cuenta a los 16 minutos y así justificó su inclusión en el once titular por encima de Falcao García, máximo artillero de la Tricolor.



Por si fuera poco, en el segundo gol colombiano, el primero de Muriel, la asistencia tras una veloz carrera por la banda izquierda fue de Johan Mojica, la reciente incorporación del Atalanta.



3. LOS CHILENOS PROTESTAN POR EL VAR



El día después del partido que Uruguay ganó por 2-1 a Chile, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de este país, Pablo Milad, solicitó a la Conmebol audios e imágenes del encuentro para esclarecer una polémica jugada en el minuto 88 en la que no se pitó un posible penalti a favor de La Roja.



"Lamentablemente los resultados no se pueden cambiar y tenemos que apelar a que no vuelva a ocurrir este condicionamiento y tener todos los antecedentes para ver qué comunicación hubo entre el VAR y el árbitro, si hubo caso omiso de este último o no se tenían las imágenes correspondientes", declaró en conferencia de prensa el presidente de la ANFP.



La acción se dio después de que el centrocampista chileno Víctor Dávila centró un balón que fue interceptado con una mano por el defensor uruguayo Sebastián Coates, pero el árbitro paraguayo Éber Aquino dejó seguir el juego cuando recibió por intercomunicador el análisis del VAR y no revisó las imágenes personalmente.



4. SUÁREZ Y MESSI, CABEZA A CABEZA



Además de goleadores de raza y buenos amigos, Lionel Messi y Luis Suárez mantienen un cabeza a cabeza como máximos anotadores en la historia de las eliminatorias sudamericanas, ahora con 22 tantos cada uno.



El delantero uruguayo marcó el primer gol de estas nuevas clasificatorias, el 1-0 parcial de la Celeste frente a Chile en Montevideo. El jugador del Atlético de Madrid abrió el marcador de penalti a los 39 minutos, después de que el árbitro Éber Aquino revisara en el VAR una jugada en la que hubo mano de un zaguero rival.



Y en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Messi también anotó de pena máxima la única diana de Argentina y del partido frente a Ecuador. A los 13 minutos, el genio del Barcelona convirtió su gol 71 con la Albiceleste en 139 partidos y amplía su ventaja como mayor cañonero en la historia de la selección de su país.



5. LA NOCHE DE LOS DOBLETES



En el estadio Defensores del Chaco, Paraguay y Perú dividieron honores a dos goles la tarde de jueves 8 de octubre en el segundo encuentro de la jornada inicial, gracias a sendos dobletes de Ángel Romero por los de la raza guaraní y de André Carrillo por la selección blanquirroja.



Los peruanos anotaron primero, después Romero dio vuelta al marcador para los locales y a cinco minutos el final Carrillo firmó el empate./ EFE