Queiroz contra Peseiro, un inédito duelo entre portugueses en Suramérica

Fútbol Internacional

Jueves 8| 10:31 am





Los seleccionadores de Colombia, Carlos Queiroz, y de Venezuela, José Peseiro, protagonizarán el viernes un inédito duelo de estrategas portugueses en la primera jornada de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022.



El entrenador del combinado cafetero, que lleva año y medio en el cargo, debutará en las clasificatorias ante la incógnita que hoy supone el equipo de Peseiro, un viejo conocido que lo acompañó como asistente cuando fue técnico del Real Madrid en la temporada 2003-04 y que no se guarda elogios cuando habla de él.



Sin embargo, el seleccionador de la Vinotinto, en el puesto desde febrero pasado, dejó clara su impresión sobre el duelo con su compatriota: "Este juego no es entre José Peseiro y Carlos Queiroz, es entre Venezuela y Colombia".



Para este partido, los cafeteros tendrán que lidiar con las bajas de tres jugadores que se apuntaban como titulares: el portero David Ospina, inhabilitado por el aislamiento preventivo que impusieron las autoridades italianas a los jugadores del Napoli; el extremo Luis Díaz y el interior Mateus Uribe, ambos futbolistas del Porto que tampoco pudieron viajar por la pandemia del Covid-19.



Otra baja es la del volante Yairo Moreno, que se lesionó el viernes en un partido de la liga mexicana en el que su equipo, León, igualó 1-1 con Querétaro.



A pesar de esto, Queiroz contará para este juego con varios futbolistas que están en un nivel destacado en sus clubes, como James Rodríguez, figura del Everton; Juan Guillermo Cuadrado, que en unas semanas se ha ganado la confianza de Andrea Pirlo en el Juventus, y de Falcao García, que inició bien la temporada con el Galatasaray.



"Intentamos llamar a jugadores con los criterios que siempre analizamos. Hay cosas que condicionaron esta convocatoria, pero llamamos a una base de jugadores sin golpear la identidad ni los principios", expresó el seleccionador en una rueda de prensa.



Por otra parte, Venezuela llegó el miércoles a Barranquilla con varias bajas y realizó su primer entrenamiento en la sede deportiva del Junior de Barranquilla.



La principal ausencia del equipo de Peseiro será la de Salomón Rondón, goleador histórico de la Vinotinto a quien su club, el Dalián Pro de la Superliga china, no cedió a la selección para las primeras dos jornadas de las Eliminatorias por la pandemia del Covid-19.



El estratega portugués también tuvo dificultades con otros dos jugadores: el artillero Fernando Aristeguieta, a quien Colombia le negó el ingreso por problemas con su prueba de Covid-19 y que recién se pudo sumar a la convocatoria en Barranquilla hoy, y José Martínez, centrocampista el Philadelphia Union que no había recibido permiso para viajar pero, por mediación de la FIFA, lo consiguió.



"Gracias a Dios cumplí mi deseo de estar en la selección. Nunca perdí la fe de venir", dijo Martínez al sumarse el miércoles a la convocatoria en Barranquilla en su primer llamado a la selección venezolana.



La última vez que las selecciones Cafetera y Vinotinto se enfrentaron fue en septiembre del año pasado, cuando igualaron 0-0 en un amistoso disputado en EE.UU.



- Alineaciones probables:



Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Falcao García y Luis Fernando Muriel.



Seleccionador: Carlos Queiroz.



Venezuela: Wuilker Faríñez; Alexander González, Jhon Chancellor Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo, Rómulo Otero, Darwin Machís, y Fernando Aristeguieta.



Seleccionador: José Peseiro.



Árbitro: El ecuatoriano Guillermo Guerrero, asistido por sus compatriotas Byron Romero y Ricardo Baren.



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.



Hora: 6:30 PM.

EFE