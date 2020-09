Paraguay divulgó sus armas para enfrentar a La Vinotinto y a Perú

Fútbol Internacional

Lunes 28| 10:41 pm





Asunción. El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, presentó este lunes su lista de 28 jugadores para los partidos contra Perú y Venezuela clasificatorios para el Mundial de Catar 2022, que incluye jugadores de ligas extranjeras y refuerzos de Cerro Porteño, campeón del torneo Apertura local.



Con estos convocados, el entrenador argentino aspira a "ganar a grandes selecciones".



"Apuntamos a clasificar, queremos desarrollar un equipo capaz de ganar a grandes selecciones.La jerarquía de los jugadores me hace sentir optimista, estamos listos para empezar", dijo Berizzo en la rueda de prensa virtual tras la presentación de los jugadores.



Berizzo se mantuvo fiel en la lista a gran parte de la representación de los jugadores de las ligas del extranjero que presentó hace díez días, ratificando como arquero a Roberto Junior Fernández y en la delantera a Ángel Romero o a Antonio Sanabria.



En el plano local, Berizzo se ha surtido de cinco valladares de Cerro Porteño, que este fin de semana conquistó el Apertura de forma anticipada, a falta de una jornada, entre ellos Juan Patiño y Santiago Arzamendia.



No obstante, Berizzo señaló que la lista será ampliada en cuanto esta semana finalizan sus compromisos en la Libertadores los equipos paraguayos en liza: Olimpia, que juega contra Santos; Libertad, contra Boca Juniors, y Guaraní contra Tigre.



En ese sentido, Berizzo resaltó que la situación sanitaria a causa de la pandemia le obliga a contar con unos 32 jugadores, de una lista de la que saldrán quienes disputarán contra Perú, el 8 de octubre en Asunción.



Atendiendo a ese choque contra los peruanos, Berizzo dijo que preparará el conjunto que enfrentará a Venezuela el 13 de octubre en tierras caribeñas.



"Nuestra idea de juego es atacar, ser ofensivos, hacer posesiones con profundidad, recuperar rápido el balón y mandar en el partido", dijo el entrenador preguntado por su esquema de juego.



Sobre Perú y Venezuela, dijo que son "selecciones fuertes" a las que "imaginaremos partido a partido".



Los 28 convocados:



Porteros: Roberto Junior Fernández (Botafogo-BRA) y Antony Silva (Nacional).



Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Fabián Balbuena (West Ham-GBR), Juan Escobar (Cruz Azul-MEX); Blas Riveros y Omar Alderete (Basel-SUI) y Robert Rojas (River Plate-ARG).



Centrocampistas: Juan Patiño (Cerro Porteño), Santiago Arzamendia y Alberto Espínola (Cerro Porteño), Richard Sánchez (América-MEX), Celso Ortiz (Monterrey-MEX), Miguel Almirón (Newcastle United-GBR), Oscar Romero (San Lorenzo-ARG), Andrés Cubas (Nimes-FRA), Gastón Giménez (Chicago Fire-USA), Ángel Cardozo y Mathias Villasanti (Cerro Porteño) y Jorge Morel (Guaraní).



Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo-ARG), Hernán Pérez (Al Ahli Doha-QAT); Brian Zamudio (Rizespor-TUR), Adam Bareiro (Alanyaspor-TUR), Alejandro Romero (New York Red Bulls-USA), Darío Lezcano (Juárez-MEX) y Antonio Sanabria (Real Betis-ESP). / EFE