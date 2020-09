Christian Santos firma con el VfL Osnabruck y se muda para Alemania

Fútbol Internacional

Jueves 3| 7:47 am





Redacción Meridiano

El delantero Venezolano, Christian Santos, se muda a la segunda división de la Bundesliga luego de que llegara a un acuerdo con el VfL Osnabrück por las próximas dos temporadas. El delantero ya se encuentra en tierras alemanas y posó con la indumentaria de su nuevo conjunto.

El criollo llega al equipo alemán luego de pasar dos temporadas jugando con el Deportivo la Coruña, en la segunda división de España. Santos no fue una figura clara dentro de la escuadra blanquiazul por lo que buscó nuevos aires.

Christian aprovechó su red social Instagram para hacer oficial su fichaje con el equipo alemán y también para despedirse de la afición del Depor.

"Hoy me toca despedirme de una ciudad encantadora. Fueron dos años muy emocionantes y la verdad que le he agarrado mucho cariño. Sobre todo a su gente que me ha recibido y tratado con mucho cariño. Me sentí estar en casa. A los deportivista y su gran afición, les quiero agradecer muchísimo por su apoyo incondicional. Ojalá el club vuelva los mas pronto posible a PRIMERA! Es donde merecen estar! De mi parte muchas Bendición! Se les quiere mucho! " fueron las palabras del criollo en su red social.

El venezolano pasó los exámenes médico donde demostró que se encuentra en buena forma, incluyendo los requeridos por el Covid-19, y se encuentra listo para realizar su primer entrenamiento con su nuevo equipo el próximo viernes.

“Hemos buscado muy intensamente y hemos podido contratar a un atacante con experiencia internacional, Christian Santos, que puede aportar sus habilidades tanto en el centro de ataque como en un sistema de dos puntas. Estamos encantados de que haya decidido unirse a la VfL”. Comunicó en rueda de prensa Benjamin Schemdes, director deportivo del club.

El club ve con buenos ojos la llegada del atacante criollo a sus filas y esperan mucho de él, ya que se encontraban de un nueve rápido y con mucha hambre de gol.