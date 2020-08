Ajax deja fuera a Van de Beek de la convocatoria para facilitar su salida

Fútbol Internacional

Sábado 29| 4:32 pm





El centrocampista del Ajax Donny van de Beek no ha sido convocado este sábado para un amistoso contra el Eintracht Frankfurt para evitar que una eventual lesión dificulte su salida.



El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, dijo a la cadena "Ziggo Sport" que Van de Beek no ha entrado en la lista porque “se están produciendo eventos" en el entorno del jugador.



La prestigiosa revista “Voetbal International” aseguró que la marcha del centrocampista “es inminente”, mientras que “Algemeen Dagblad”, el segundo diario de pago más leído de Países Bajos, indicó que el acuerdo “se espera para la próxima semana”.



La ausencia de Van de Beek en la convocatoria contra el Eintracht Frankfurt contrasta con su presencia en el anterior amistoso del Ajax, disputado el pasado martes contra el Hertha Berlín y en el que jugó los 90 minutos.



A principios de esta semana, el director técnico del Ajax Marc Overmars declaró que había mucho interés por un jugador específico, pero se negó a dar nombres.



La prensa holandesa asegura que el Manchester United y el FC Barcelona son los dos equipos mejor colocados para ficharlo, aunque no descarta que termine firmando por el Real Madrid.



Van de Beek, que tiene contrato con el Ajax hasta 2022, reconoció hace un año el interés del equipo merengue por hacerse con sus servicios, traspaso que se torció inesperadamente a última hora./ EFE