Deyna Castellanos no jugará la fase final de la Champions con el Atlético

Deyna Castellanos no figura entre las inscritas

La delantera venezolana Deyna Castellanos no figura en la lista de jugadoras inscritas por el Atlético de Madrid para la fase final de la Liga de Campeones, en la que sí aparecen seis de las ocho nuevas incorporaciones colchoneras.

La portera sueca Hedvig Lindahl, la lateral italiana Alia Guagni, la central holandesa Merel van Dongen, la centrocampista inglesa Jade Moore, la extremo alemana Turid Knaak y la francesa Emelyne Laurent copan las seis nuevas plazas disponibles para la Final a Ocho del País Vasco.

Deyna Castellanos no figura entre las inscritas, por lo que este viernes no podrá jugar ante el Barcelona en San Mamés (Bilbao) la eliminatoria correspondiente a los cuartos de final, ronda que el Atlético de Madrid disputará por primera vez en su historia.

También se quedan fuera de la lista la portera Pauline Peyraud-Magnin y la lateral Grace Kazadi. La UEFA solo permite la inscripción de seis nuevas jugadoras para la fase final del torneo europeo y Deyna Castellanos, que recaló en el club en el pasado mercado invernal, no estaba en la anterior lista.

De ella se caen las jugadoras que no continuarán la temporada 2020/21 en el club rojiblanco: las porteras Lola Gallardo y Sari van Veenendaal, las defensas Kenti Robles, Elena Linari y Natiya Pantsulaya y las delanteras Olga García y Olha Ovdiychuk, además de la centrocampista Virginia Torrecilla, que se recupera de un tumor cerebral.

Para el encuentro de cuartos de final, el técnico Dani González tendrá la baja por sanción de la delantera brasileña Ludmila da Silva.

Este lunes, además, el Atlético de Madrid confirmó los cinco casos positivos en Covid-19 entre las pruebas realizadas a jugadoras, cuerpo técnico y auxiliares. Por este motivo, la actividad del equipo quedó paralizada desde el 7 al 17 de agosto.





Jugadoras inscritas por el Atlético de Madrid:





Porteras: Hedvig Lindahl (SUE) y Jana Xin (ESP).



Defensas: Alia Guagni (ITA), Laia Aleixandri (ESP), Merel van Dongen (HOL), Carmen Menayo (ESP), Kylie Strom (USA), Aissatou Tounkara (FRA) y Sonia García (ESP).



Centrocampistas: Ángela Sosa (ESP), Amanda Sampedro (ESP), Silvia Meseguer (ESP), Jade Moore (ING), Alexandra Chidiac (AUS) y Leire Peña (ESP).



Delanteras: Ludmila da Silva (BRA), Charlyn Corral (MEX), Toni Duggan (ING), Leicy Santos (COL), Ana Marcos (ESP), Turid Knaak (ALE) y Emelyne Laurent (FRA).

EFE