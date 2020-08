Cuatro casos de COVID-19 en el Marsella amenazan su primer partido de la liga

Fútbol Internacional

Martes 18| 6:37 am





El Olympique de Marsella (OM) confirmó este martes tres nuevos casos de coronavirus en su plantilla, que se vienen a sumar a otro anunciado el pasado día 13, lo que amenaza con un aplazamiento de su primer partido de liga programado el viernes frente al Saint Étienne, que iba a inaugurar la competición.



En un escueto comunicado, el OM indicó que los tres casos sospechosos de COVID-19 que se habían identificado el domingo -de los que no da nombres- son positivos, y que en los test repetidos el lunes no se ha encontrado ninguno más.



El club ha comunicado "el conjunto de los elementos" a la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que teóricamente debe pronunciarse como muy tarde cinco horas antes del inicio oficial del encuentro, que estaba previsto el día 21 a las 19.00 locales (17.00 GMT).



Sin embargo, la comisión COVID creada por la LPF -formada por cuatro médicos y dos expertos en infecciones- se reúne este mismo martes y su dictamen se transmitirá inmediatamente a la comisión de competiciones, que puede tomar una decisión rápidamente.



En su protocolo, la liga francesa contempla la posibilidad del aplazamiento de un partido a partir del momento en que un equipo tiene aislados por la epidemia a cuatro jugadores o miembros del cuadro técnico.



Según "L'Équipe", además de Jordan Amavi -que es el positivo descubierto el día 13- hay "un pilar del equipo" y un suplente entre los otros tres contagiados.



El Olympique, que hizo nuevos test ayer a todos los miembros de su equipo sin salir del coche en sus propias instalaciones, anuló el entrenamiento.



La ciudad de Marsella, como París, está declarada desde el viernes zona de circulación activa del coronavirus por el elevado número de infecciones, en particular entre la población joven de 20 a 29 años.



Por otro lado, el Nimes, que jugó en su campo con Marsella un partido amistoso el pasado día 9, indicó este martes que tiene sospechas de otros dos positivos en su grupo profesional. / EFE