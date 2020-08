El ManU tendría un acuerdo con Sancho pero no con el Dortmund

Fútbol Internacional

El Manchester United habría llegado a un acuerdo con el británico Jadon Sancho para que se incorpore al equipo a partir de la próxima temporada pero todavía no ha empezado a negociar con el Borussia Dortmund, según informaciones de medios alemanes.



Según el diario "Bild" ya la revista "Sport Bild" Sancho, que tiene contrato con el Dortmund hasta 2022, habría llegado a un acuerdo con ManU para firmar por cinco años con un sueldo de 17,6 millones de euros por temporada.



Sancho, según los mismos medios, gana en el Dortmund 6 millones por temporada y si se queda en el club su remuneración subiría hasta 10 millones por temporada.



La revista "Kicker", por su parte, asegura que hasta ahora no había contacto entre los clubes y recuerda que el Dortmund ha puesto una especie de ultimatum y que el club que quiera llevarse a Sancho debe comprometerse a pagar al menos 120 millones antes de este fin de semana.



El fin de semana el Dortmund iniciará su concentración en Suiza para preparar la próxima temporada y, si no hay acuerdo previo, Sancho debería viajar con el equipo y vestir de amarillo en 2020/2021.



Sancho, de 20 años, acaba de realizar una gran temporada con el Dortmund con 20 goles y 20 asistencias. / EFE