Lopetegui perfila la preparación antes de la cita ante el Roma en Alemania

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, volvió a trabajar este lunes con su plantilla y perfila la preparación de los octavos de final de la Liga Europa ante el Roma, eliminatoria a partido único que se disputará el próximo jueves en la ciudad alemana de Duisburgo.



El técnico vasco, después de verse obligado a dirigir entrenamientos individualizados por el protocolo médico tras el positivo en coronavirus que dio el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, ya en la sesión vespertina del domingo juntó a su jugadores y organizó un partido entre ellos en la ciudad deportiva sevillista.



Este lunes hubo una nueva cita en el campo principal de la instalación deportiva del club hispalense, mientras que la previsión del club es la de viajar el martes y ultimar ya en Alemania la preparación del partido ante el rival italiano.



El Sevilla, tras unos días de descanso después de concluir LaLiga y sumar ya una semana de sesiones preparatorias, en principio solo tiene la baja para la cita del jueves de Gudelj, pues la plantilla no tiene sancionados para este partido y el portero checo Tomas Vaclík se ha incorporado con normalidad a los últimos entrenamientos después de ser baja por lesión.



El internacional checo no pudo jugar los últimos cuatro partidos de LaLiga por un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que se produjo el pasado 6 de julio en los instantes finales del encuentro disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuá ante el Éibar.



No estará tampoco en Alemania con el Sevilla el extremo portugués Rony Lopes, quien fue cedido hace unos días al OGC Niza francés. / EFE.