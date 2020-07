Últimatum sin rebaja del Dortmund a ManU por Sancho, según "Kicker"

Fútbol Internacional

Miércoles 29| 8:27 am





El Borussia Dortmund ha fijado el 10 de agosto como fecha límite para que el Manchester United pague los 120 millones de euros que el club alemán ha fijado como precio para un posible traspaso de Jadon Sancho, según informaciones de la revista "Kicker".



La revista asegura que ManU es consciente de que el Dortmund no concederá rebaja alguna por lo que ni siquiera ha intentado convencer a sus dirigentes de que acepten una oferta más baja.



Si para el 10 de agosto, cuando empezará la concentración del Dortmund, el ManU no pone sobre la mesa los 120 millones de euros el jugador seguirá en las filas del club alemán, según la revista.



En 2016 ManU terminó pagando al Dortmund 42 millones de euros por el armenio Henrihk Mkhitaryan al que sólo le quedaba un año de contrato con el club alemán.



Ello, según "Kicker", llevó a que en Inglaterra se hicieran bromas acerca de que ManU siempre terminaba pagando lo que exigiera la contraparte.



En el caso de Sancho, sin embargo, la situación generada por el coronavirus podría llevar a que ManU decida prescindir de Sancho por lo que en el Dortmund no descartan que el jugador inglés siga en sus filas.



En el Dortmund no ha temores de que Sancho se declaré en rebeldía como lo hizo en su momento el francés Ousmane Dembelé para fichar por el FC Barcelona.



Por otro lado existe el rumor de que Sancho preferiría irse al Liverpool donde ve más posibilidades de ganar títulos que en el ManU.



Sancho tiene contrato con el Dortmund hasta el 30 de junio e 2022. / EFE.