El New York City sigue con vida y elimina al Inter Miami

El centrocampista suizo Ismael Tajouri-Shradi marcó el gol que dio la victoria por 0-1 al New York City ante el Inter Miami en el último partido de Grupo A para ambos equipos dentro del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.



La victoria, primera que consigue en lo que va de torneo, permitió al New York City acabar tercero del grupo con tres puntos y esperar a ver si queda como uno de los cuatro mejores, lo que le daría el derecho a estar en los octavos de final.



El Inter Miami, mientras tanto, quedó eliminado de la competición que sirve de preparación para la vuelta a disputar la temporada regular, aplazada el pasado 12 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.



El único gol del partido llegó al minuto 64 con el remate de Tajauri-Shradi, quien recogió un balón en profundidad enviado por el rumano Alexandru Mitrita y le ganó la espalda a la defensa del Inter Miami para batir por bajo al portero hispano Luis Robles.



Antes las mejores oportunidades de gol las había tenido el Inter Miami, a los 10 y 35 minutos de la primera parte, respectivamente, pero el arquero del New York City, Sean Johnson, realizó dos excelentes intervenciones para convertirse en la figura de su equipo.



El resto del partido no deja nada sobresaliente, como lo demuestran las estadísticas: apenas 6 disparos hechos a puerta por parte del New York City, con 2 que llevaron peligro, mientras que el Inter Miami tuvo 8 y 2, respectivamente.



El New York City fue el que más tiempo tuvo la posesión del balón, un 60 por ciento, y el Inter Miami acabó el partido con 10 jugadores tras la expulsión, por doble tarjeta amarilla, del delantero colombo-estadounidense Juan Agudelo.



De nuevo, el fuerte calor y humedad registrados en el campo del ESPN Wide World of Sports Complex, donde se disputó el partido, impidió que los jugadores pudiesen hacer su mejor fútbol.



Esta noche se jugará el segundo encuentro de la doble cartelera, entre el Union de Filadelfia y el Orlando City, ambos ya clasificados a los octavos de final, con seis puntos cada uno, para definir al líder del Grupo A. / EFE.