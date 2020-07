Doblete de Mueller lleva al Orlando City, de Oscar Pareja, a octavos de final

Fútbol Internacional

Miércoles 15| 7:01 am





El centrocampista estadounidense Chris Mueller firmó este martes un doblete que allanó el triunfo del Orlando City por 1-3 sobre el New York City y su clasificación desde el Grupo A a los octavos de final del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS).



El Orlando City, dirigido por el colombiano Oscar Pareja, enlazó hoy su segunda victoria consecutiva en igual número de salidas.



Debutó con un 1-2 al Inter Miami.



Por contra, el New York City encajó su segunda derrota consecutiva, pues cayó por 0-1 ante el Union.



Mueller, de 23 años, destacó en el encuentro, al marcar a los 4 y los 10 minutos.



La desventaja de 0-2 no desanimó al New York City, que buscó recuperación con la conducción del creativo paraguayo Jesús Medina, que descontó en el minuto 38.



Medina, al igual que Mueller, de pierna izquierda, remató impecable tras haber controlado y bajado el balón con el pecho que le había puesto el delantero brasileño Héber y superó al arquero peruano Pedro Gallese, del Orlando City, que nunca se enteró por donde le entró el balón en su marco.



Quedaba toda la segunda parte, muchos minutos, en el que ambos equipos tenían la posibilidad de conseguir más goles, y de nuevo el Orlando City fue el que a los 81 minutos marcó el que sería definitivo 1-3 por mediación del delantero Tesho Akindele, quien a los 61 sustituyó a Dwyer.



Los del colombiano Pareja se medirán en la tercera y última jornada del grupo con el Union de Filadelfia.



El New York City definirá su continuidad en el torneo con la opción de avanzar como el cuarto mejor tercero, si derrota al Inter Miami.



Ambos partidos se jugarán el próximo lunes en el ESPN Wide World of Sports Complex, de Orlando. / EFE