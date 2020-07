Grupo dueño del Manchester City adquiere a joven costarricense Manfred Ugalde

El Saprissa no vendía a Europa un jugador tan joven desde que traspasó al atacante Joel Campbell a

El consorcio City Football Group, dueño de varios clubes como el Manchester City y el New York City, adquirió la ficha del delantero costarricense de 18 años Manfred Ugalde, quien jugará la próxima temporada en el Lommel SK belga, también propiedad del grupo.



“Este es un gran paso para nuestra institución, el hecho de que City Football Group adquiera un jugador del Deportivo Saprissa, nos llena de orgullo y satisfacción. Deseamos a Manfred el mayor de los éxitos”, declaró en un comunicado el gerente deportivo del club costarricense, Víctor Cordero.



El Saprissa, que no dio detalles económicos de la transferencia, informó que Ugalde completó con éxito las respectivas pruebas médicas en Estados Unidos y firmó su contrato con el Lommel SK de la segunda división belga.



El delantero debutó con el Saprissa el 13 de enero de 2016 con tan solo 16 años de edad en un partido frente al Limón FC, en el que anotó el gol del definitivo 2-2.



El jugador poco a poco se ganó un cupo en el equipo y se le considera uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del fútbol de Costa Rica en los últimos años.



Desde su debut Ugalde marcó 13 goles en el campeonato costarricense y cuatro en la Liga Concacaf 2019, torneo en el que su equipo fue campeón y él fue declarado el mejor jugador joven.



El delantero también fue pieza importante para que el pasado 29 de junio el Saprissa se coronara campeón de Costa Rica por trigésima quinta ocasión.



Ugalde ha integrado las selecciones menores de Costa Rica y vistió por primera vez la camiseta de la selección absoluta en febrero pasado en un amistoso contra Estados Unidos.



"El Deportivo Saprissa agradece el esfuerzo y entrega de Manfred Ugalde por la camiseta del equipo más grande de Centroamérica y le desea el mayor de los éxitos en su nueva etapa", concluye el comunicado del Saprissa.



El Saprissa no vendía a Europa un jugador tan joven desde que traspasó al atacante Joel Campbell al Arsenal inglés en el 2011.

