Lewandowski lanza mensaje de inconformidad hacia Xavi Hernández

Robert Lewandowski ha vivido un inicio de temporada un poco flojo con el Barcelona, a pesar de haber anotado su primer gol el pasado domingo en la victoria 4-3 ante el Villarreal.

Su bajo rendimiento lo ha mantenido en el foco de las críticas, sin embargo, el polaco ha salido al paso con una justificación que apunta a Xavi Hernández como el responsable.

"Somos el Barça y se espera que no solo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo. Últimamente, eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos... Cuando vemos entrar a Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo... así que busco la mejor solución para el equipo" expresó Robert en una entrevista concedida a Eleven Sports.

El polaco también asocia su lento inicio de campaña con las pocas ocasiones de gol que se han generado: "Creo que con mi experiencia, cuando conozco mi cuerpo, busco la mejor solución no solo para mí, sino también para el equipo. Me doy cuenta de que a veces, si estoy entre dos centrales, es más fácil para los defensas. En muchos partidos no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones".