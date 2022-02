Gareth Bale emerge de la oscuridad previo al duelo del PSG

Fútbol Español

Samuel Aldrey/@SamuelAldrey

Karim Benzema sí estará disponible para el duelo contra el PSG, un alivio para el conjunto blanco. El Real Madrid ha marcado solo un gol en los tres partidos que el francés lleva fuera por sus problemas. Su recuperación es un enigma que solo él puede resolver y decir: Sí, puedo jugar. Mientras, el duelo contra el Paris Saint-German de pasado mañana es una amenaza.

Sin el francés, Carletto no dibuja formas concretas en su once, sino arte abstracto. El italiano ha probado a Isco, Asensio y Jovic, distintas pinturas y mezclas e incluso ayer sacó del baúl de los recuerdos a Gareth Bale. El galés no pisaba un césped en partido oficial desde el 28 de agosto y él fue el jugador que tuvo las ocasiones más claras ante el Villareal.

@Benzema va a llegar a París, pero como Neymar, muy justito.



Hoy no ha podido hacer el entrenamiento completo con el grupo y sólo le queda la sesión de mañana, ya en Francia.



Crecen las posibilidades de Bale.

Carlo Ancelotti se mostró satisfecho ante ese trazo que lanzó en el lienzo blanco: "Bale ha tenido oportunidad y ha cumplido. Ha sido peligroso. Todo lo qu ele he dicho que tenía que hacer lo ha hecho", indicó Ancelotti en rueda de prensa post partido.

Con el misterio de Benzema aún en el ambiente -su convocatoria no es garantía de nada- Ancelotti parece haber sumado a su paleta táctica otra pieza: Gareth Bale. "Le pedimos que atacará desde atras y en la segunda parte tuvo dos ocasiones. Le faltó suerte", dijo el técnico.

Así Bale emerge de la oscuridad y coloca su nombre una vez más en la posible lista de titulares que sondea Ancelotti para el duelo contra el PSG. Una clase de partidos que al galés se le dan bien y sobretodo en Champions.