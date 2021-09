Joan Laporta: "No he vuelto a hablar con Messi"

Fútbol Español

Joan Laporta ha repasado la actualidad del Barcelona en el estreno de la nueva temporada del programa Onze, de Esport 3. El presidente culé ha reconocido que no ha vuelto a hablar con Messi, que Griezmann no se ajustaba al esquema del Barça, que intentó fichar a Neymar, que Ansu Fati no está en venta y que tiene fe ciega en Koeman. También ha cargado contra la Junta de Bartomeu: "Hay actuaciones presuntamente delictivas".

Situación

"No me he arrepentido de ser presidente. Queremos rescatar al Barça de la situación y deseando que esto siga bien. Está en la UCI, pero mejorando, hay datos que así lo indican".

Messi

"Lo que pasó es lo que se ha explicado. Son datos objetivos. Todo el mundo puede contrastarlo. Se nos hizo aquella presión de que o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. Hubo varios acuerdos y LaLiga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación".

Relación personal con Messi

"Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival...No me gustó verlo con otra camiseta".

Despedida

"Ya veremos si tiene otra, no hay que descartar nada. Siempre le estaremos agradecidos. Él siempre será del Barça".

Números del Barça

"La rebaja es importante, hemos pasado de una masa salarial del 110 al 80 por ciento. Quiero felicitar a los ejecutivos y al departamento financiero del Barça por su trabajo, y de todos los que han trabajado de forma incansable y extraordinaria. Y tenemos unos héroes que son Piqué, Alba, Busquets y acabaremos con Sergi Roberto. Lo que han hecho es admirable. Están comprometidos con el club, con los socios. Es admirable. Y continuaremos con otros jugadores, como Umtiti y otros del primer equipo. Estamos en un proceso que no es fácil. Primero han dado ejemplo los capitanes, y ahora seguiremos con otros. Con las secciones no haremos nada, sólo algunos jugadores que tenían un sueldo elevado serán reconducidos. Pero sólo en básquet".

Messi

"Sin Griezmann y con la rebaja de los capitanes tampoco se hubiera podido quedar Messi. Pero es importante haber bajado la masa salarial porque el curso próximo podremos ser más ambiciosos".

Koeman

"Me gusta Koeman. Ganamos el encuentro contra el Getafe, no son partidos fáciles. Nos costó más que otros partidos, el planteamiento de ellos nos encorsetó. Pero tiene mérito, con los lesionados que había... Hablé con Koeman, pero él tiene mi apoyo, confianza y respeto, como todos los entrenadores. El modelo de Johan es innegociable, y el cruyffismo de Koeman es incontestable, pero cada uno lo adapta a su manera".

Riqui Puig

"Nunca he manifestado más protagonismo para Riqui en público. No es un reto a Koeman. Hablamos de fútbol. Sé que los gusta a los culés, el talento, los jugadores virtuosos... y no me gustaría perderlos".

Luuk de Jong

"Es holandés. Incluso Johan tenía soluciones que se salían de su modelo o filosofía. Y el Pep también. Un jugador así te puede ayudar en algunos momentos. Fija a los defensas, presiona... Recuerdo la época del Dream Team con Julio Salinas....".

Griezmann

"No le he visto nunca una actitud criticable. Es un gran jugador. No encaja en nuestro sistema, pero siempre ha tenido una gran actitud. Futbolísticamente, no era el jugador que necesitábamos. Podría haber dado más. Debe jugar el 50 por ciento de partidos en los que esté disponible, es la única cláusula en la obligación de la compra".

Renovación de Koeman

"No nos hemos puesto fecha para cerrarlo. Vamos hablando. El mensaje es que el entrenador debe estar fuerte, y debe renovar con algunas cláusulas que nos guste a todos. Esto le da fuerza y confianza al entrenador".

Surf de Piqué

"Él se conoce bien, dice que está bien. Y lo queremos en plena forma toda la temporada. No queremos que fuerce. No hay prevista ninguna sanción, ha demostrado su barcelonismo y profesionalidad".

Piqué

"Puede ser un buen presidente en el futuro, tiene todas las cualidades para serlo".

Superliga

"El proyecto está vivo. En los tribunales lo hemos ganado todo. La UEFA no lo puede impedir. Y, además, las presiones a clubs ingleses, que son quienes lo han impulsado, han quedado sin efecto".

Florentino

"Somos presidentes de clubs que rivales eternos, pero si hay coincidencias estamos allí".

Tebas

"Florentino y él están muy enfrentados. Hace el trabajo que cree mejor para la mayoría de clubs. Pero entendemos que por lo que aportamos Barça y Real Madrid debería ponderarse. Le reconozco que es un defensor del fair play, y está en una cruzada con el PSG, que se ha saltado todas. Es un buen profesional, y ha tenido un reconocimiento estatal e internacional. Se ha cerrado y obsesionado con la Superliga".

Neymar

"Intentamos fichar a Neymar. Porque en su momento parecía interesante ficharlo. Él se puso en contacto. Él quería venir. Interpretábamos el fair play de otra forma, si lo hubiéramos sabido no habríamos hecho esta oferta".

Ansu Fati

"No hemos puesto a la venta a Ansu Fati. Nos dijeron que había una oferta de 100 millones de un club inglés, pero ni la recibimos ni lo pusimos a la venta. Ha aceptado el dorsal 10 porque si no nos quedamos sin una ficha, pero lo aceptó si se lo permitían los capitanes. Dice mucho de él".

Collado

"Es un chico extraordinario con magia y talento, como Riqui. Lo cedimos al Brujas, porque entendemos que aún no es su momento, y cuando se iba a hacer, el Brujas quiso una opción de compra obligatoria, y él dijo que no porque quería triunfar en el Barça. Ahora estamos intentando que tenga dorsal del primer equipo o del filial y pueda subir. No quisiéramos que sólo se entrenara. El mercado ruso y turco aún no se han cerrado".

Due Diligence

"Hay errores, irregularidades, actuaciones presuntamente delictivas presuntas corruptelas... Estamos haciendo revisiones internas para ver si se han de depurar responsabilidades".

Su proyecto

"No dudo que el plan futbolístico que tengo se lleve a cabo. La estructura está clara. Pero el tema económico nos está afectando. Pido un margen de confianza. Entiendo la preocupación, pero no tengo dudas. Tengo clara la estructura y los principios inspiradores: la filosofía cruyffista".

Xavi Hernández

"Sigo teniendo la misma relación que teníamos. Le valoro y aprecio mucho. Es un hombre que siempre me tiene a su disposición. Le quiero mucho. Le deseo lo mejor. Pero tomamos una decisión. En estos momentos, el entrenador es Ronald Koeman, a quien respeto y hablar de esto sería faltarle el respeto. Con Memphis había quien tenía dudas. Es el que vende más camisetas y hace más goles. Koeman ve interesante a De Jong.. hay confianza en él. El entrenador está siempre solo. Hay que apoyarlo. Queremos que la gente disfrute y que tenga alegrías".

Cambio de carácter

"Soy el mismo, pero ha pasado el tiempo. Tal vez tengo más experiencia".