Nacho y Marcelo, ausencias en la convocatoria del Real Madrid

Fútbol Español

Viernes 27| 3:53 pm





EFE

El Real Madrid viaja a Sevilla para medirse al Real Betis en la tercera jornada de LaLiga Santander con seis bajas por lesión más el descarte del brasileño Marcelo, a quien Carlo Ancelotti aún no ve en buenas condiciones físicas para reaparecer tras su lesión muscular.



Pese a realizar los dos últimos entrenamientos con el resto de sus compañeros, Marcelo debe esperar para reaparecer hasta después del parón por partidos de selecciones. Ancelotti no forzará su regreso y no lo ha incluido en la convocatoria.



Nacho Fernández se cae de la lista por sus molestias y se suma en la enfermería blanca a Ferland Mendy, Toni Kroos, Dani Ceballos, Luka Modric y el portero Andriy Lunin, que a inicios de semana dio positivo en coronavirus. Otra ausencia en la convocatoria es Álvaro Odriozola que saldrá cedido al Fiorentina.



La lista de convocados la integran:



Porteros: Courtois, Lunin y Toni Fuidias.



Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo y Miguel Gutiérrez.



Centrocampistas: Antonio Blanco, Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Isco, Marco Asensio.



Delanteros: Hazard, Vinicius, Rodrygo, Bale, Benzema, Jovic.