Koeman cumple un año en el banquillo del Barcelona

Fútbol Español

Jueves 19| 5:57 am





Ronald Koeman cumplió este jueves un año como técnico del Barcelona, un tiempo en el que ha conseguido una Copa del Rey y en el que ha afrontado la salida del club del presidente que le fichó, Josep Maria Bartomeu, la llegada de Joan Laporta y el adiós de Leo Messi.



Koeman, quinto entrenador neerlandés del Barça, ha dirigido desde su llegada al banquillo del Camp Nou un total de 55 encuentros, con un saldo de 35 victorias, 11 empates y nueve derrotas, números entre los que destaca el título de Copa del Rey levantado en abril.



En ese lapso, el técnico ha visto también caer al presidente que le contrató, Josep Maria Bartomeu, y vivió más de cuatro meses sin directiva hasta la victoria electoral de Joan Laporta.



Además, en su primer verano al frente de la nave azulgrana se encargó de comunicar su despedida al uruguayo Luis Suárez, mientras en su segundo agosto ha perdido contra todo pronóstico al argentino Leo Messi.



El neerlandés ha tirado de jóvenes en esta convulsa etapa para el club tanto a nivel institucional como económico, como demuestra el hecho de que Pedri, de 18 años, haya sido el jugador que más partidos ha disputado bajo sus órdenes: 53 de 55 posibles.



Y el que más titularidades acumula no pasa de los 24 años, ya que Frenkie de Jong ha salido en el once titular 49 veces en este año, por delante de las 47 de Jordi Alba y de las 46 de Antoine Griezmann.



Ronald Koeman no cierra la puerta a hacer algo grande en esta temporada, la última que le queda de contrato, ya que, en sus palabras, tiene "una plantilla muy fuerte y que puede lograr cosas importantes" pese a la pérdida de Messi y la ausencia de fichajes de relumbrón. / EFE