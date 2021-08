Piqué: "El resto de capitanes también están a punto de ajustarse su salario"

Fútbol Español

Domingo 15| 4:23 pm





EFE

El central del Barcelona, Gerard Piqué, explicó este domingo que "el resto de capitanes (Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto) también están a punto de ajustarse su salario" después de vencer por 4-2 a la Real Sociedad con un gol suyo.



"Para mí significa mucho el cariño del público. He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido prácticamente siempre aquí. El gesto es el que tocaba y el resto de capitanes también están plenamente dispuestos a ajustarse su salario. Yo he sido el primero en hacerlo por un tema de tiempos, pero el club les ha pedido un esfuerzo y lo van a hacer", añadió en este sentido Piqué.



E insistió sobre el tema: "A veces porque no salimos mucho a hablar hay malentendidos. Desde que acabó la temporada pasada todos los capitanes nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. Yo he sido el primero porque era necesario hacerlo rápido para poder inscribir a los jugadores".



Respecto al partido, el central azulgrana admitió que se les "complicó al final" con los dos tantos de la Real Sociedad, pero que "en líneas generales fue un buen partido", en el que el Barça tuvo el control "durante 80 minutos".



"Seremos muy competitivos y lucharemos por todos los títulos hasta el final. Hay que estar satisfechos y contentos, la imagen ha sido buena, los nuevos se han adaptado bien y la afición está enchufada", sentenció Piqué.