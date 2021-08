Convulsión para empezar en el primer curso sin Messi

Fútbol Español

LaLiga 2021/22, la primera sin Leo Messi como cabeza de cartel después de diecisiete años, comenzará este fin de semana rodeada de numerosas incógnitas, con los equipos escasos de preparación y sobre todo de refuerzos, así como con la agria polémica por el acuerdo entre los clubes y el fondo CVC Capital Partners.



Este convenio, que inyectaría hasta un máximo de 2.667,5 millones de euros en la competición, ha contado desde su anuncio cuenta con la firme oposición de los dos 'buques insignias' Real Madrid y Barcelona. No obstante, para muchos clubes es la solución inmediata a los problemas económicos para poder inscribir a jugadores. De ahí que la denominada 'LaLiga Impulso' haya salido adelante por abrumadora mayoría de 38 de los 42 clubes en la asamblea de LaLiga de este viernes.



Esa es una de las cuestiones que trae de cabeza a varios conjuntos y al equipo azulgrana después de la marcha de Leo Messi al PSG. Saber si podrá contar con los refuerzos que han llegado a la plantilla de Ronald Koeman, Memphis Depay, Emerson Royal, Eric García e incluso el 'Kun' Agüero, que no obstante es baja segura por lesión para un tiempo amplio.



La afición, tras temporada y media ausente de las gradas, volverá a los campos de Primera a partir de este viernes -un aforo máximo de un 40% del aforo del estadio en cuestión-.



La competición arrancará en Mestalla con un choque más que interesante Valencia-Getafe. José Bordalás, el encargado de cambiar el rumbo del cuadro valencianista, se encontrará con su exequipo, ahora dirigido por José Miguel González 'Michel', que retorna a los banquillos de la máxima categoría española.



La gran atención de la jornada se centrará en la sesión dominical, en la que jugarán el Atlético de Madrid, defensor del título, el Barcelona y el Sevilla.



El Atlético de Madrid comenzará en Vigo frente al siempre complicado Celta. Un duelo argentino en los banquillos entre Eduardo 'Chacho' Coudet y Diego Pablo Simeone. Auténtica prueba de fuego en este inicio para el campeón, que ha mantenido todo el bloque y se ha reforzado con Rodrigo de Paul.



El Barcelona, ya sin Messi, se estrenará en el Camp Nou ante otro ambicioso y competitivo rival, la Real Sociedad, que vuelve a aspirar a estar en la lucha por Europa, aunque no gana en el feudo azulgrana desde hace veinte años.



En la grada, unos 30.000 aficionados tendrán la oportunidad de ver in situ a este nuevo Barcelona, que en el último Trofeo Joan Gamper goleó por 3-0 al Juventus, aunque está a la espera de saber si puede inscribir a Memhis Depay y compañía.



Y el Sevilla de Julen Lopetegui, que otra vez parte como alternativa al trío de poder, recibirá en el Ramón Sánchez Pizjuán al recién ascendido Rayo Vallecano El Real Madrid comenzará un día antes, el sábado, la segunda etapa del italiano Carlo Ancelotti, relevo de Zinedine Zidane. Jugará en Vitoria ante el Alavés casi sin rodaje, con las únicas pruebas de los partidos ante el Rangers y el Milan y el único refuerzo del austríaco David Alaba.



Aparte de la salida de los dos centrales titulares de los últimos años, el capitán Sergio Ramos y el francés Raphael Varane, Ancelotti tiene lesionados de trascendencia como el germano Toni Kroos y el rendimiento de la mayoría es una absoluta incógnita.



El Villarreal aguarda el estreno al lunes tras disputar la Supercopa de Europa. Cayó con honor, tras un magnífico encuentro, en la tanda de penaltis ante el Chelsea.



El conjunto de Unai Emery, que este año tendrá también Champions tras ganar la Liga Europa, demostró estar en forma y quiere ratificarlo ante el Granada de Robert Moreno, el exseleccionador nacional que se estrena en la máxima categoría del fútbol español con el colombiano Carlos Bacca, exatacante del 'submarino amarillo', como una de sus grandes amenazas junto a su compatriota Luis Suárez.



El Betis del chileno Manuel Pellegrini dará la alternativa a la vuelta del Mallorca a Primera en Son Moix, al igual que hará el Osasuna de Jagoba Arrasate en El Sadar con el Espanyol, partido que se ha atrasado respecto al horario previsto ante la ola de calor que azota España.



El Cádiz quiere comenzar la temporada como el año pasado, en el que encarriló su permanencia en el primer tramo, y para ello tratará de amarrar los puntos ante el Levante, al igual que pretende el Elche frente al Athletic en el último choque de la jornada inaugural, previsto para el lunes a las 22.00.





- Programa de la 1ª jornada



. Viernes:



21.00 Valencia-Getafe



. Sábado:



19.30 Mallorca-Betis



19.30 Cádiz-Levante



17.00 Osasuna-Espanyol



22.00 Alavés-Real Madrid



. Domingo:



17.30 Celta-Atlético de Madrid



20.00 Barcelona-Real Sociedad



22.15 Sevilla-Rayo Vallecano



. Lunes:



20.00 Villarreal-Granada



22.00 Elche-Athletic EFE