Savic: "Dejaré la vida en el campo para defender este escudo"

El montenegrino Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid, aseguró este jueves que se "dejará la vida en el campo para defender este escudo" y al equipo rojiblanco, del que le "encanta el proyecto" y con el que ha ampliado su contrato hasta 2024 con la intención de "cumplirlo", según expresó a los medios del club.



"Estoy encantado de poder seguir jugando aquí, en esta familia rojiblanca, y me siento muy contento por la renovación. Ya llevo seis años aquí y ahora, con el contrato nuevo, espero que lo voy a cumplir hasta el final", apuntó el futbolista, de 30 años y que ha prorrogado por uno más su anterior vínculo, que concluía en 2023.



"Puedo aportar mucho todavía en el futuro", explicó el central, que no le da tanta importancia a "ser o no capitán", sino "que el equipo está jugando bien", que él ha podido "dar su mejor versión" y puede "ayudar al equipo a crecer dentro y fuera del campo". "



"Estoy contento, después de tantos años, de que hemos conseguido ganar la Liga. Y estoy contento a nivel personal cómo me salió el año pasado. Podemos repetir algo importante este año. Podemos competir hasta el final en todas las competiciones", continuó Savic, quien dijo que, "desde 2015", cuando llegó, "el club ha crecido un montón".



"Tenemos un equipo para poder competir con todos los grandes del mundo. Me encanta el proyecto y me encanta cómo está creciendo el club y el equipo", reivindicó el defensa, que calificó a la afición, "sin ninguna duda", como "una de las mejores del mundo". "La echamos de menos. Este año y medio se sintió la falta de público", añadió. EFE