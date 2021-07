Cerezo sobre Griezmann: "En el fútbol todo es posible"

Fútbol Español

Lunes 19| 12:27 pm





Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dejó la puerta abierta al regreso del francés Antoine Griezmann, actual jugador del Barcelona, al declarar este lunes, durante la presentación de los Premios Platino, que "en el mundo del fútbol todo es posible".



El 'trueque' entre Sául Ñíguez y Griezmann se antoja como el 'culebrón' del verano. Enrique Cerezo, preguntado por la posibilidad de este intercambio, que lleva retumbando varias semanas por los despachos del Atlético de Madrid y del Barcelona, no quiso cerrar la puerta al regreso de 'El principito'.



"No tengo ni idea, a mí no me han comunicado nada. No sé cómo están las negociaciones, ni siquiera si las hay, pero ya queda poco para que sepáis lo que va a pasar”, dijo ante el micrófono de Mediaset.



Y añadió: "En el mundo del fútbol todo es posible, pero en el caso de Griezmann no tengo ni la más ligera idea".



Sobre el posible interés del Liverpool en Sául, el presidente aseguró que no tiene conocimiento acerca de dichos contactos.



Y para concluir remarcó su confianza en el joven portugués Joao Félix:



"Joao Felix es jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato de larga duración y es una de las figuras del fútbol en Europa". EFE