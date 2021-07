Real Madrid cierra ejercicio 2020/21 con un saldo positivo de 874 mil euros

Fútbol Español

Miércoles 14| 3:56 pm





EFE.

El Real Madrid anunció este miércoles, a través de un comunicado oficial, que cerró el ejercicio 2020/21 con un saldo positivo de 874.000 euros con una perdida de ingresos provocada por el coronavirus de 300 millones de euros.



La entidad presidida por Florentino Pérez pasará de tener una deuda neta de 240 millones de euros en la temporada 2019/20 a 46 millones de euros en la temporada 2020/21.



Además, informó de que posee un patrimonio neto de 534 millones de euros y una tesorería de 122 millones de euros a 30 de junio de 2021.



"Los efectos de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que empezaron en marzo del ejercicio pasado se han extendido durante todo el ejercicio 2020/21, en el que todos los partidos se han debido celebrar a puerta cerrada. Ello ha provocado una pérdida de ingresos en todas las líneas de negocio, fundamentalmente en el estadio, al no haber ingresos por asistencia a partidos", explicó el club blanco.



También añadió que los efectos del coronavirus se extendieron a los derechos de televisión, "tanto de la Liga como de la UEFA", y a las actividades comerciales, tanto en la explotación de instalaciones como en las ventas en tiendas y el patrocinio.



Los ingresos de explotación pasaron de tener un crecimiento anual medio del 10'3 por ciento anual hasta la campaña 2018/19 a un 8'5 por ciento, mientras que la perdida de ingresos del Real Madrid en sus líneas de negocio desde marzo de 2020 hasta junio de 2021 es cercana a los 300 millones de euros más los nuevos ingresos "que se hubieran podido conseguir de no haber existido la pandemia".



Asimismo, el Real Madrid informó de que la perdida de ingresos ha podido ser compensada a través de la ejecución de medidas de ahorro en la siguiente áreas: reducción salarial, ahorro de gastos operativos y bajas de jugadores con un total entre los cursos 2019/20 y 2020/21 de 295 millones de euros.



En ese aspecto, destaca que en la temporada 2019/20 el Real Madrid no ahorró en bajas de jugadores, mientras que en la siguiente consiguió reducir gastos en 175 millones de euros. En cuanto a la reducción salarial, consiguió ahorrar 36 millones de euros en la 2019/20 por los 22 de la 2020/21.



"En la temporada 2020/21 no ha habido adquisiciones y se han llevado a cabo bajas de jugadores, con el consiguiente impacto tanto en plusvalías de traspaso como en ahorro de gastos. Tanto en 2019/20 como en 2020/21, miembros de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto y los principales ejecutivos han acordado rebajar voluntariamente su retribución anual en un diez por ciento".



También destacó que tanto en la temporada 2019/20 (177 millones de euros) como en la 2020/21 (180 millones de euros), obtuvo una EBITDA (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros) superior a la que logró en la 2018/19 (176 millones de euros) antes de la pandemia, "a pesar de la perdida de ingresos cercana a los 300 millones de euros en ambos ejercicios por el efecto Covid-19".



Con las medidas de ahorro adoptadas para compensar la pérdida de ingresos provocada por la crisis sanitaria, el Real Madrid cierra el ejercicio 2020/21 con un beneficio de 874.000 euros después de impuestos por lo que el club blanco "va a ser uno de los pocos grandes de Europa que no incurra en pérdidas en estos dos ejercicios".



Por último, anunció cuáles son las perspectivas para el curso 2021/22 y señaló que se prevé la vuelta del público a lo estadios sin saber "todavía" en qué porcentaje y que la recuperación económica previa a la pandemia "no será inmediata".



"En este contexto, el club continuará en el esfuerzo de contención de gasto realizado hasta el momento", finalizó el comunicado.