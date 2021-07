Rodrigo de Paul: "Vengo al campeón y sé la responsabilidad"

Fútbol Español

El centrocampista internacional argentino Rodrigo de Paul, último fichaje del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que llega "al campeón de LaLiga" y sabe "la responsabilidad que eso conlleva", al tiempo que señaló que es "un gran paso" en su carrera y remarcó el "privilegio" de ser dirigido por Diego Simeone.



"Estoy muy feliz, voy al campeón de LaLiga y sé de la responsabilidad que ello conlleva. Es un gran paso en mi carrera futbolística, además en el momento en el que llego, después de ganar la Copa América. Eso me da más fuerza para cumplir con todas las expectativas", valoró en declaraciones a la página web del club, incluidas en el mismo comunicado con el que anunció su firma por las cinco próximas campañas con el conjunto rojiblanco.



"Estoy muy contento de poder trabajar a las órdenes de Simeone. Primero por la clase de entrenador que es, uno de los mejores. Yo amo el fútbol y lo vivo día a día. Y que te dirija un entrenador del calibre de Simeone es un privilegio. Además te da orgullo de compatriota, me gusta estar a sus órdenes porque nací viéndolo jugar con la camiseta de la selección argentina", recordó De Paul.



También habló de su compañero campeón de la Copa América Ángel Correa, que ahora lo será también de rojiblanco, y de la afición: "Es un gran apoyo para mí. Me habló extremadamente bien del Atlético, de todo el club. Y sobre todo me enorgullece ir a un club con una afición que lo hace ser tan grande".



"Cuando empezaron a salir rumores sobre mi llegada al Atlético, los comentarios y mensajes de cariño que me hicieron llegar los atléticos fueron innumerables. Sé que es una afición que siempre está ahí, apoyando. Que ya me hayan demostrado tanto me hace sentirme ya parte de la familia rojiblanca y estoy seguro que me hará más fácil la adaptación", añadió.



"Soy un apasionado del fútbol, y además por mi paso por el fútbol español, conozco muy bien al Atlético, sin contar con todos los amigos y compañeros que tengo que juegan en España", agregó.

EFE