Marcelo: "Ser capitán es una responsabilidad y un orgullo"

Marcelo Vieira, defensa brasileño del Real Madrid, afirmó este sábado que ser capitán del conjunto blanco la próxima temporada será "una responsabilidad y un orgullo" y aseguró que está "seguro" de que su equipo ganará algo en el curso 2021/22.



El lateral izquierdo del Real Madrid afrontará su decimosexta temporada consecutiva en el club que preside Florentino Pérez. Lo hará con galones tras la salida de Sergio Ramos y con muchas ganas de completar un buen año.



"Es un orgullo y una responsabilidad muy grande ser el capitán del mejor club del mundo. Me siento un afortunado. Solo por saber que soy del Real Madrid despierto todos los días con muchas ganas. Cada temporada que viene me ilusiono más. Llevo mucho tiempo aquí, pero la ilusión nunca ha cambiado, siempre ha ido a más. Estoy con muchas ganas de empezar ya la temporada", dijo en una entrevista publicada en la web oficial del Real Madrid.



Marcelo indicó que todas las temporadas "aprende muchísimo" porque siempre "hay algo nuevo" y resaltó que la que empezará dentro de un mes la ve con más ilusión por ser capitán del Real Madrid.



"Para mí es un sueño y creo que he hecho todo lo posible para estar aquí muchos años. Siempre he intentado aportar un poquito de mi alegría y de mis responsabilidades para ayudar a los jóvenes e incluso a los que llevan mucho tiempo aquí también. Siempre se necesita ayuda", apuntó.



"Continuamente estoy buscando cosas nuevas para aprender y necesito ayuda también de los compañeros. Yo creo que como capitán soy el portavoz del equipo e intentaré ayudar lo máximo, como siempre he hecho", agregó.



Cuestionado por las primeras sensaciones de la pretemporada, primero reconoció que el curso será difícil después de no conseguir ningún título pese a pelearlos hasta final de la campaña pasada y después dijo que está seguro de que el Real Madrid "ganará algo".



"Estamos muy contentos, todavía faltan los jugadores que están con las selecciones o de vacaciones, pero estamos muy motivados para que empiece la temporada. Ancelotti nos enseña en cada entrenamiento y siempre está hablando. La verdad que es un placer volver a entrenar con él y con su cuerpo técnico", manifestó.



"En la pretemporada hay mezcla del balón con el físico y desde el primer día está siendo muy duro. Estamos bien, con muchas ganas de entrenar fuerte y de jugar el primer partido. Estamos bien y todos muy contentos. Tenemos todo para poder triunfar", culminó. EFE