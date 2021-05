Pacheta abandona el Huesca tras el descenso a Segunda División

Fútbol Español

Martes 25| 6:06 pm





(EFE). José Rojo "Pacheta" ha comunicado este martes a la SD Huesca su decisión de no continuar como entrenador la próxima temporada, tras consumarse el pasado domingo el descenso del equipo aragonés a LaLiga Smartbank, informó el club en sus redes sociales.



"A pesar de no haber logrado el objetivo de la permanencia, su contribución a la notable segunda vuelta del equipo en LaLiga Santander quedará para siempre en el recuerdo de la entidad y la afición altoaragonesa", destaca el texto del equipo oscense, que agradece la "entrega y profesionalidad" del entrenador burgalés y de todo su cuerpo técnico.



"Además, en apenas cuatro meses se ha convertido en el técnico con más victorias de la historia en Primera en el banquillo de la SD Huesca, un total de seis", recuerda la directiva.



A su juicio, desde su incorporación en enero, Pacheta y su equipo "demostraron ser el nuevo impulso que el club oscense necesitaba" y su "honestidad, energía y optimismo" contagiaron a un equipo que a su llegada se encontraba a seis puntos de la permanencia.



"A lo largo de las 20 jornadas en las que ha estado al frente de la plantilla, logró en dos ocasiones salir de los puestos de descenso, una tarea que solo se escapó en la última jornada", rememora la SD Huesca, que desea "lo mejor en el futuro" a Pacheta.



El técnico burgalés también publicó este martes una carta de despedida en sus redes sociales en la que reconoció que la pena por el descenso le acompañará "toda la vida".



“Qué inmensa alegría cuando me llamásteis en enero. Qué profunda pena morir en la orilla. Una pena que me acompañará a lo largo de mi vida. Entre ambos sentimientos un camino recorrido con grandes satisfacciones", destacó.



También consideró que en esta etapa le han acompañado "unos jugadores nobles, un cuerpo técnico trabajador, un equipo directivo amable, cariñoso y profesional y una afición ausente pero cuyo calor calaba en el día a día".



"Mi espíritu inquieto me empuja lejos de El Alcoraz, pero estoy convencido de que nuestro equipo volverá a Primera. Gracias a todos por vuestro cariño”, concluye la misiva. EFE