Koeman: "No he notado confianza del Barça en la última parte de la temporada"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, criticó este viernes la falta de claridad que, según él, ha habido por parte de la directiva sobre su continuidad en el banquillo azulgrana: "En la última parte de la temporada no he notado la confianza del club".



"Con el presidente aún no hemos hablado de futuro. No sé si continúo", aseguró Koeman en la rueda de prensa previa al Eibar-Barcelona de liga.



"Si no se gana y el club piensa que necesita otro entrenador, me parece perfecto, pero hay que comunicarlo", agregó el técnico neerlandés.



El preparador azulgrana afirmó que "hay que respetar más al entrenador" y anunció que "seguramente" hablará con el presidente Joan Laporta después del último partido de Liga en Ipurúa, adonde el cuadro catalán acuden sin opciones matemáticas de ganar el título.



"Yo siempre he dicho desde el primer día que quiero seguir, quiero cumplir mi contrato, pero la última palabra la tiene el presidente", comentó.



Sin embargo, Koeman entiende que "haya dudas por los últimos resultados" y se mostró consciente que "en un club como el Barça, a pesar de hacer cambios, hay que ganar cosas".



Aun así, puso en valor el hecho de ganar la Copa del Rey y pelear por la liga hasta el tramo final de la competición: "En agosto todos hubiésemos firmado hacer la temporada que hemos hecho. No ha sido una mala temporada sabiendo todas las circunstancias que hemos tenido en contra".



Una de estas circunstancias fue el período de incertidumbre institucional que abrió la dimisión de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu en octubre, y que no terminó hasta la celebración de elecciones el pasado mes de marzo.



"He sido el único portavoz por parte del club en mucho tiempo durante esta temporada, hay que reconocerlo", comentó Koeman al respecto.



A pesar de haber tenido que lidiar con esta situación, el neerlandés no está arrepentido de haber entrenado al equipo: "Estoy contentísimo de estar aquí. Mi ilusión como entrenador siempre había sido de dirigir al Barcelona, aunque ya sabía que aquí se cuestiona más a los entrenadores que en el resto de países".



En el terreno estrictamente deportivo, el técnico ensalzó "el esfuerzo tremendo" que, según él, han hecho Leo Messi, Pedri González y Frenkie de Jong esta temporada.



Precisamente, el delantero argentino y el centrocampista canario tienen permiso para adelantar sus vacaciones a pocos días de disputar con toda seguridad la Copa América y la Eurocopa con sus selecciones y, de este modo, serán baja ante el Eibar.



"Físicamente hablando, tengo que proteger a estos jugadores, hablé con ellos y acordamos darles descanso", explicó Koeman. / EFE